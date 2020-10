Kim Kardashian sigue siendo la más sexy. ¿Quién ha dicho que, a partir de los 40 y con 4 hijos, ya no hay hueco para la sensualidad y el glamour? Kim Kardashian ha llegado a esta cifra tan redonda (y tan criticada, y tan temida...) este 21 de octubre en el mejor momento de su vida, y es que no hay más que verla: la ropa ajustada la luce como nadie, y los bikinis y trikinis le quedan como a pocas. Su "secreto" tampoco es tan secreto: come sano y hace un poco de ejercicio todos los días. Mucha gente dirá "claro, con sus millones, yo también estaría así de bien", pero lo cierto es que sus días tienen 24 horas como los del resto, y además de dedicarse tiempo a sí misma y a su familia, también estudia Derecho en la Universidad a distancia, mientras lleva negocios millonarios como su Instagram (con casi 200 millones de seguidores), su marca de ropa (Skims) y su firma de cosméticos (KKW Beauty). A Kim le sobra ejergía, y es que es la viva imagen del dicho 'los 40 son los nuevos 30'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vale, sí, todo es más fácil cuando tienes ayudantes que te gestionan y organizan tu vida mientras un ejército de niñeras cuidan de tus 4 hijos (North, Saint, Chicago y Psalm), pero lo cierto es que, cuando tiene que responder como madre, también lo hace, y cuando tiene que responder como esposa, no pierde un minuto. Sin embargo, aunque su vida profesional brilla, la personal no tanto: recientemente los problemas mentales de su marido, el rapero Kanye West, han puesto su matrimonio al límite porque, según los rumores, Kanye pasaría, en ocasiones, de tomarse su medicación para la bipolaridad que tiene diagnosticada. Y es que hasta en las vidas de los millonarios también existen luces y sombras...

Ideas para un Halloween original Mascarilla halloween Rubies 4,99 € COMPRAR Velo catrina Bristol Novelty 11,76 € - 11,03 € COMPRAR Mascarilla catrina Missborderlike 9,95 € Mascarilla calabazas BRK 12 € COMPRAR Sudadera fantasma QuriousShop 28,80 € - 23,04 € COMPRAR Camiseta esqueletos MargueriteBurkeMade 14,94 € COMPRAR Diadema de bruja Rubies 4,99 € COMPRAR Mascarilla 'Sally' Missborderlike

9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io