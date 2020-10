•Sofía Ellar y su pareja Álvaro Soler dan el paso al compromiso.

Sofía Ellar se ha armado de valor y ha podido vencer uno de los miedos que la perseguía desde hace ya un tiempo. Tras largas terapias, la cantautora ha podido acabar con su temor a conducir. Así lo ha confirmado en su perfil de Instagram con un vídeo en el que aparece cogiendo su coche acompañada de una amiga. "Hoy he cogido el coche tras mentalizarme un par de horas anoche y tras un pelín de terapia y autoconfianza en mí misma", escribía en su publicación de Instagram. No se sabe mucho sobre este tema, pero por lo que se puede deducir, puesto que no es la primera ni la última en sufrir ansiedad por una situación, ha debido pasarlo realmente mal. Y más, con un hábito tan diario como es coger el coche. "Maldita ansiedad, pero benditas las ganas de vencerla. Ánimo a quienes sufrís de esta porquería como yo, porque no es invencible. L@s invencibles somos nosotr@s", continuaba escribiendo como título a su video.

Solemos ver casi siempre las partes y momentos buenos de nuestro artistas, pero la realidad no es así. Toda vida se forma a base de miedos, sucesos trágicos, pérdidas...y cosas buenas. La influencer siempre intenta compartir con sus seguidores los mejores momentos de su día a día, pero esta vez se ha envalentonado a no contar solo las luces, sino las sombras.

Hace poco, nos enterábamos de una gran noticia para la cantante y su pareja, el también artista Álvaro Soler. Después de algunos días de incertidumbre y rumores entre los fans de ambos en las redes sociales, que apuntaban que la pareja podría haberse comprometido a raíz de una fotografía publicada por ella en la que se veía al catalán descorchando una botella de champán junto a un cartel que decía "¿Quieres?", finalmente se ha confirmado la noticia.

En 2016 comenzaron su relación. Ambos dejaban pistas como el tema que Álvaro publicaba ese mismo año titulado 'Sofía', y fotografías con la inicial del otro. Al principio de la relación, preferían no contar demasiado, pero no tardaron mucho en publicar fotografías juntos en las redes sociales. Fue en el cumpleaños de Sofía cuando ella publicaba una de las primeras fotos junto a su chico.



