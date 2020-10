Así fue la dolorosa ruptura de Melodie y Cristian

Lo último que supimos de ellos es que tuvieron una acalorada discusión en la calle

Una ruptura siempre es un mal trago, pero cuando la cosa acaba tan mal como en el caso de Melodie y Cristian, de 'La isla de las tentaciones', lo mejor es cortar por lo sano. Aquí, quien parece que lo pasó peor fue Cristian, porque incluso tenía pensado pedirle matrimonio a su chica tras el concurso, pero se quedó con las ganas: ella se fue con Beltrán, con el que sabemos que ha estado hasta hace unos días, y él descubrimos más tarde que estuvo con Andrea después del programa, tal y como os contamos en exclusiva en QMD!. Vamos, que ambos se marcaron un 'a rey muerto, rey puesto' de manual. Sin embargo, tras el verano, la cosa podría haber cambiado, y es que, gracias a sus redes sociales, nos hemos dado cuenta de que quizá... ¡PUEDEN HABER VUELTO! Porque si no, ya nos explicaréis qué hacían en el mismo piso si se supone que ya ni siquiera son pareja...

Melodie Peñalver / Cristian Jerez Instagram

Efectivamente, lo que veis en las fotos es la misma habitación desde dos ángulos diferentes, pero no hay lugar a dudas: ese espejo en la pared, el mueble, la planta y la tele son los mismos, pero con la diferencia de dos semanas entre una foto y otra. Pero hay más: hace una semana, Cristian subía stories con su perro en el mismo sofá que ella ha mostrado en numerosas ocasiones también en las redes, donde se puede ver la misma mesa de café y el mismo sofá gris. ¿Han vuelto y no le han dicho nada a nadie?

Melodie Peñalver / Cristian Jerez Instagram

Otra teoría: ¿se turnan el piso?

Después de 9 años de relación, Melodie y Cristian aún comparten muchas cosas, y una de ellas puede ser precisamente ese piso: quizá han llegado a un acuerdo para turnárselo hasta que consigan deshacerse de él, pero después de casi 4 meses desde su ruptura, tiempo han tenido de arreglarlo, y apostamos a que a Andrea y Beltrán no les haría mucha gracia esa idea... ¿Tú qué opinas?



