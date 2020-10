Iván y Oriana oficializaron su relación en 'La casa fuerte'

Rafa Mora, enemigo ancestral de Oriana, no se ha cortado y ha rajado sobre la ruptura

Mucho estaban tardando Iván González y Oriana Marzoli en traernos el verdadero salseo sobre su ruptura: si hace unas semanas ambos contaban que se habían dado un tiempo (teniendo en cuenta que apenas llevaban unos meses saliendo, así que ya olía raro), ahora la ya ex pareja ha confirmado su ruptura. Nos estaba pareciendo todo súper ordenado y maduro, pero la sangre no ha tardado en llegar al río, y después de escuchar la versión de Iván en la que ha dicho que ya no sentía lo mismo por Oriana, ahora ella ha estallado y ha contado TODA la verdad que ella misma ha vivido en esa relación: "Le dejé yo a él", ha confirmado en el último vídeo de su canal en MTMad."No me das un beso ni una muestra de cariño que demuestre que somos pareja, así que sentía que yo merecía mucho más", ha rajado Oriana, bastante furibunda y harta de medias tintas, y ha añadido: "Y luego ese comentario tan feo de que ya no me quieres como antes. Lo intentas arreglar conmigo, y cuando lo consigues, no me demuestras una mierda".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Oriana, además, ha hecho una lista de las excusas que le ponía para no hacer planes con ella, como el estado de alarma en Madrid: "‘Estamos en estado de alarma y yo soy hipocondríaco’, me decía. Bueno, no lo eras tanto cuando tú has pasado el COVID, yo he estado contigo, no me lo has pegado, pero tú lo has pasado sin mayor problema. No tiene mucho sentido: una persona hipocondríaca toma medidas ‘a full’. Tantas no habrás tomado si lo has cogido…", le ha reprochado, igual que lo ha hecho cuando ha contado que le ha hecho daño a su familia: "Me llevo súper bien con ellos, aunque ahora saldrá su madre y me criticará, pero ellos han vivido lo mucho que yo he querido a Iván".

Ni siquiera ya salían a comer o a cenar, uno de sus grandes hobbies: "Eran tantos detalles… como el hecho de que yo le pida ir a un sitio a cenar y él me quiera llevar a otro. Que si lo tengo que pagar yo, ya me da igual, lo que quiero es ir a un sitio que me guste. Como el día que me dijo ‘he reservado para comer en tal sitio… de colaboración’. Tío, te he pedido que por favor me lleves a un sitio que me hace ilusión y tú me intentas llevar a otro (gratis). Es alucinante que una tenga que insistir tanto para que la lleven a un restaurante".

Mediaset

La ex tronista ha llegado a la conclusión de que simplemente no eran compatibles, y lo cierto es que la entendemos: "Yo le he tenido que preguntar si realmente me quería, porque no lo notaba… y no hay nada más jodido que no sentirse querido", ha confesado, aunque ha descubierto que es algo normal en él, incluso en el sexo: "No tenía ganas de hacer nada conmigo, pero ni conmigo ni con nadie: con Ruth (Basauri), con Sonia, ni con la otra chica con la que estuvo, que ya no sé si es que aguantó tanto porque le buscaba más que yo".

Mediaset

Rifirrafes con sus amigos

Pero sin duda, uno de los grandes caballos de batalla en la relación ha sido el tema de las amistades: "Tampoco mi círculo de amistades le caía bien. Y si bebía con mis amigas un fin de semana, me decía que por qué bebo, que si mis amigas son esto o lo otro, que si mi mundo es un postureo… al final todo era malo. ¿Qué carajo te gusta de mí entonces? Es verdad que yo me llevo mal con su amigo Rafa (Mora) y a él le caían mal todos mis amigos, pero la diferencia es que hay un problema real entre él y yo, pero mis amigos no le han hecho nada a él", ha contado.



Y por si fuera poco, una de las cosas que más le ha molestado es que diga que es muy "impulsiva" y que eso no le gusta nada, cuando él ya sabía cómo era cuando empezó a salir con ella: "Hasta los cojones estoy del ‘eres muy impulsiva’. Qué fácil. Lo sabe todo el mundo, macho. Has sido cero cariñoso y cero respetuoso, no me dabas mi lugar. Habla él de impulsividad cuando él tiene mucho que callar, pero yo me seguiré callando porque no soy mala persona, y que eche un poco la memoria atrás y se acuerde de quién es más impulsivo".

Ideas para un Halloween original Cadena de luces El Corte Inglés 9,95 € COMPRAR Uñas postizas Brishow 9,66 € Mascarilla halloween Rubies 4,99 € COMPRAR Mascarilla catrina Missborderlike 9,95 € Mascarilla calabazas BRK 12 € COMPRAR Sudadera fantasma QuriousShop 28,80 € - 23,04 € COMPRAR Camiseta esqueletos MargueriteBurkeMade 14,94 € COMPRAR Diadema de bruja Rubies 4,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io