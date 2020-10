El ex superviviente ya demostró su gusto por los cambios de look radiales

Ferre ha sufrido problemas tras regresar de la isla y le ha costado terminar con sus secuelas físicas.

Ferre ha vuelto a cambiar de pelo. Dicen que año nuevo, vida nueva, pero con el 2020 que llevamos, eso de tomar decisiones importantes un poco más a la ligera se ha vuelto casi un mantra de vida. Por ejemplo, quizá antes de la pandemia le habríamos dado mil vueltas a un cambio de look radical, pero ahora todos estamos en un punto en el que ya no le damos tanta importancia a cosas tan banales como esa.. ¡y lo hacemos directamente! Que se lo digan, si no, a Jaime Ferre: el ex concursante de 'Supervivientes', desde que volviera de la isla, nos ha sorprendido con cambios de pelo que pocos se atreverían a defender, pero él, que no tiene una masculinidad frágil como tantos otros, le ha echado un par y, tras sorprendernos con el pelo blanco y luego rosa este pasado verano, ahora, en pleno otoño le ha dado ¡por el azul! Y oye, nos encanta, aunque no podemos dejar de pensar que, con colores tan vivos, parece un Gusiluz...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Él está encantado, y a su novia parece gustarle también que su chico sea tan atrevido. De hecho, como os decíamos, este verano Ferre se atrevió en su primer cambio de look radical no sólo a ponerse el pelo completamente blanco, sino también a añadirle extensiones para poder llenarse el pelo de trenzas de raíz:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este look, sin embargo, le duró más bien poco, porque a las pocas semanas se lo quitó todo, se cortó el pelo y se lo puso de color rosa. Un tono que, aunque en principio era muy vivo, pasó poco a poco a ser rosa palo... ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Verde fluorescente? ¿Amarillo canario? ¿Rojo fuego? Estamos deseando verlo...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ideas para un Halloween original Cadena de luces El Corte Inglés 9,95 € COMPRAR Uñas postizas Brishow 9,66 € Mascarilla halloween Rubies 4,99 € COMPRAR Mascarilla catrina Missborderlike 9,95 € Mascarilla calabazas BRK 12 € COMPRAR Sudadera fantasma QuriousShop 28,80 € - 23,04 € COMPRAR Camiseta esqueletos MargueriteBurkeMade 14,94 € COMPRAR Diadema de bruja Rubies 4,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io