El otoño se ha plantado en nuestras vida con mucha fuerza. Y es que en casi todo el país, los vientos han sido tremendos ocasionando daños en muchos lugares. Violeta ha sido una de las perjudicadas por este mal tiempo. La influencer colgaba en sus redes sociales los destrozos que la tempestad ha ocasionado en su terraza. "¿Alguien me puede decir si esto es una broma?", comentaba Violeta a través de sus stories de Instagram. Se puede apreciar cómo la terraza está descolocada y lo principal: sin mesa y sin sombrilla. Finalmente, Violeta descubre que su mobiliario está en la calle debido a los fuertes vientos y la ex concursante de 'SV' no sale de su asombro. Menos mal que el suceso ocurriría de madrugada y no pudo pillar a nadie por la calle, sino la desgracia hubiese sido mayor. Para complementar el susto, Violeta también se ha dado cuenta que el suelo de la terraza está agujereado debido al arrastre que ocasionaron estos vientos.

La valenciana está convencida de que todo lo que le está pasando es por un mal de ojo. "Menos mal que no soy la única que se ha dado cuenta de que últimamente nos pasan cosas surrealistas, yo no sé si alguien nos ha echado un mal de ojo. La verdad es que últimamente creo más que nunca en esas cosas... Yo solo sé que la gente mala se destruye sola y que si alguien nos ha deseado el mal, le volverá el mal, y nosotros mientras sobreviviremos", comentaba a través de sus stories.

Violeta y Fabio llevan un largo tiempo instalados en su nuevo nidito de amor que comparten a su vez con otro miembro de la familia, su perrita Canela. La convivencia en el antiguo piso de la de 'MYHYV' se había vuelto complicada por el espacio tan reducido, por lo que decidieron mudarse a un ático mucho más amplio.

El edificio de la pareja es muy nuevo. Tiene portero 24 horas, piscina, amplias zonas comunes...un lugar de ensueño para ambos. Desde allí tienen vistas a Madrid, al centro de la ciudad y cada vez los sienten más su hogar.

