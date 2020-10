El reencuentro de Marta y Lester tres meses después, el más accidentado

Inma y Ángel nos dejaron helados al descubrirnos que habían roto tras 'LIDLT'

Estamos tan acostumbrados a ver series, realities y películas que casi ya no nos damos cuenta de los pequeños detalles, pero siempre hay alguien que tiene el ojo más entrenado y se da cuenta de estas cositas que nos hacen flipar, como en la última entrega de 'La isla de las tentaciones 2'. El reencuentro fue motivo de broncas, peleas, rupturas, reconciliaciones y muchos, muchos memes en las redes sociales, pero hubo un detalle que a la mayoría se le escapó, y es que esa casa ya la habíamos visto antes: arquitectura modernista, colores blancos, piscina, jardín... y un inmenso número 36 en la entrada. ¿Dónde la habíamos visto? Pues ni más ni menos que en la serie de Netflix 'Paquita Salas', concretamente en el primer capítulo de la tercera temporada, en el que Paquita y Macarena García asaltan la casa del ex novio de la actriz para recuperar sus cosas. Un allanamiento de morada en toda regla, pero sin duda uno de los momentos que más risas nos ha dado...

La Isla de la Tentaciones y Paquita Salas compartiendo localización. #LaIslaDeLasTentaciones9

Pues sí: la organización de 'LIDLT' y los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) tienen el mismo buen gusto para elegir casas para sus escenarios, sin embargo, esta vez, en el reencuentro del reality, estaba decorada de una forma totalmente diferente: ya no estaban las guitarras del novio rockero de Macarena, ni por supuesto las figuritas de arcilla que Macarena quería recuperar en la ficción de Netflix:

¿Coincidencia o hecho a propósito? Puede ser una cosa o la otra, pero desde luego no es nada raro: algunos dueños de grandes propiedades como ésta hacen verdadero negocio alquilando sus casas por horas o días para producciones, y quizá no sea la última vez que veamos esta casa en la tele...

