Marta Peñate y Dani se lo pasaron estupendamente en 'La isla de las tentaciones'

La pareja no continuó con su relación fuera, pero queda una buena amistad

¿Para qué está 'La isla de las tentaciones' si no es para pasártelo como jamás en tu vida? Marta Peñate y Lester se lo tomaron al pie de la letra, y se lo pasaron tan bien, tan bien, que ambos acabaron rompiendo por el tonteo de ella con Dani García y el de él con Patri Pérez. Los segundos, a día de hoy, están la mar de felices y hasta esperan un hijo, mientras que entre Marta y Dani ha quedado una bonita amistad. A pesar de ello, su reencuentro en 'Solos', a través de videollamada, fue un poquito tenso, y es que aunque aún parece que hay tensión sexual entre ellos, prima la amistad con cierto grado de 'pique'. Incluso él dejó caer, con ironía, el motivo de que ya no sigan juntos: "Se había visto que lo habíamos pasado muy bien, tú eres una chica muy fácil de llevar…", apuntaba entre risas Dani.

En la conversación se pudo ver el buen rollito que siguen teniendo, pero Noel Bayarri, compañero de aventura en el 'pisito' de Marta, sacó la artillería pesada en apenas unos minutos: "Le he contado a Noel lo de 'la vecina'...", le decía Marta a Dani, que no podía evitar reírse, y Noel aclaraba a quién se referían: "En resumen, todo muy bien hasta que te intentaste tirar a Inma".

Mediaset

¿Cóoooomo? ¿Intentó Dani liarse con Inma Campano? ¿Perdón? Necesitábamos respuestas, y el chico lo explicó todo: "Yo no intenté nada con Inma. Tú sabes que yo soy muy bromista, Marta, lo que pasa es que un día que estábamos con más personas pues la vi sola, había allí un montón de gente… y tú sabes que yo no puedo ver a nadie solo…. Y me abalancé hacia ella, pero con todo mi cariño y amor, como lo hacía contigo en la isla. Mi trasfondo era de amistad", explicó con mucho cachondeo. "Ya, ya, de broma, claro, hombre", respondía marta sarcástica y sin creerse una palabra. ¡Ay, lo que habrá pasado tras las cámaras y no nos habremos ni enterado...!

