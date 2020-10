El hijo de Aurah Ruiz se enfrenta a nuevos problemas en su etapa escolar. Tener una vida como la de Aurah Ruiz, por muy famosa que sea, no es nada fácil, y no lo decimos por las críticas que le llegan constantemente de sus haters, sino también por su atorada vida personal: desde que nació, como muchos sabréis, su hijo tiene un problema congénito que le impide hacer una vida normal por su enfermedad rara, que le provoca bajadas de glucosa muy drásticas, y aunque Aurah se ha esforzado en darle al pequeño una vida lo más normal posible dentro de sus limitaciones, ahora es cuando Nyan se ha enfrentado, por fin, al mundo real en el colegio. Sin embargo, ni siquiera ahí está teniendo un entorno como el del resto de niños, porque ahora sus profesores han encontrado otro problema al que Aurah ha tenido que hacer frente... y su buen dinero le está costando.

Al haber sido un niño que no se ha relacionado con otros desde que nació, Nyan ha estado teniendo problemas para relacionarse con los demás compañeros de su clase, así que Aurah ha tenido que estar con el niño hasta que se ha adaptado: "Tenía que venir yo al colegio todo el día, de las 9 a las 16:00. Además, tenía que sacarle para comer, porque es difícil de manejar para alguien que no está acostumbrado, y él es un poco especial para comer, y sólo come líquidos", ha contado Aurah en su último capítulo para MTMad.

Por otro lado, la ex gran hermana ha tenido que llevarle a un colegio de pago, puesto que los públicos no cuentan con enfermería, y eso no es lo peor: "He tenido que contratar a una profesora extra para que esté en la clase con Nyan", ha revelado. "Hemos tenido que 'entrenarla' para que sepa lo que tiene que hacer, pero además yo en el móvil puedo ver a cada segundo el nivel de glucosa del niño, y darle instrucciones. Las profesoras son majísimas, ya se han adaptado, y el niño también: por fin sale a las 16:00, tiene unas normas y unos horarios, se relaciona con sus compañeros… así que casi tiene una vida normal. Estoy contenta", ha contado con una sonrisa que hacía mucho que no veíamos.

El dineral que se está gastando

Para evitar que los haters se le echen encima por el tema económico, Aurah ha querido mostrar que sólo el colegio de su hijo, con todas las adaptaciones que ha tenido que hacer, le cuesta, al mes, la friolera de 2.488 euros, terapias y medicación aparte, que tampoco son baratas: "Para que no digan que si cobro una pensión de no sé cuánto, que si me lo gasto todo en no sé qué… Me gasto el dinero que haga falta en mi hijo, que está por encima de todo lo demás, y además me parto el culo junto con mi familia para que todo esto sea posible, porque si no sola no podría”, ha sentenciado.



