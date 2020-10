Alaska compaginará la obra con las grabaciones de 'Cine de barrio', donde se acaba de estrenar como presentadora

La pareja siempre tiene bonitas palabras en sus redes para felicitarse el aniversario, como las que compartieron en 2019

Que el 2020 está siendo un poco "especialito" para poder hacer alguna fiestecilla no lo puede negar nadie, y es que la pandemia ha acabado con la salsilla de la vida: el ocio. Sin embargo, echándole un poco de imaginación, podemos pasárnoslo tan bien en la nueva normalidad como en la antigua, y Alaska y Mario, que dentro de poco celebrarán su 21º aniversario de boda (la primera, la de Las Vegas), ya han hecho un plan con el que se lo piensan pasar de lujo. Un plan que, sin embargo, les va a pillar trabajando, puesto que acaban de estrenar en Madrid, tras mucho confinamiento, dudas, rebrotes y restricciones, su obra 'La última tourné', en la que además comparten protagonismo con otros grandes actores como Bibiana Fernández o Manuel Bandera.

Gtres

Así, Mario y Alaska lo van a pasar trabajando en el teatro (y muy agradecidos por ello después de meses sin pisar las tablas), muy cerquita de casa, ya que están en el Teatro Calderón... y comiendo lentejas. ¿Lentejas, en una fecha tan señalada? Pues sí: "Mario siempre me hace esas lentejas desde que estuvo en Masterchef", ha revelado la cantante, y es que su marido, que apenas sabía cocinar, le ha cogido el gustillo a los fogones...

