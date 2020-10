Jose, de 'La isla de las tentaciones 1' manda un demoledor mensaje a Adelina tras su ruptura.

Inma Campano confiesa, totalmente hundida, que Ángel de Los Santos la dejó tras una discusión de pareja.

después de conocerse quetras haber tenido una gran bronca. Durante el esperado programa del reencuentro de los protagonistas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones',por la decisión del que, hasta hace poco, fuera su chico. Ambos decidieron abandonar juntos República Dominicana después de que ella pidiera una hoguera de confrontación por no soportar estar separada de su amor. Inma y Ángel se marcharon del reality totalmente enamorados y con varios planes: irse a vivir juntos, casarse e incluso ser padres.

Ahora Jose, quien también se marchó de 'La isla de las tentaciones 1' feliz y con planes de boda con Adelina, su entonces pareja, confiesa sentirse muy identificado con Ángel y por eso ha decidido mandarle su apoyo y convertirse en su aliado.

Instagram Jose de 'La isla de las tentaciones 1'

“No hay nada más doloroso que dejar a alguien estando enamorado... Cómo te entiendo... Enorme Ángel”, escribía el guardia civil en un storie junto a una imagen del sevillano durante el reencuentro con Inma. Jose reconoce comprender bien la difícil situación por la que está atravesando Ángel quien confesó seguir teniendo sentimientos por su ex pero ser consciente de que juntos nunca serían felices.

Cuatro

Hace poco, la ruptura de Jose y Adelina también sorprendía a los seguidores del reality, puesto que la pareja se mostró como la más estable y enamorada de su edición. Sin embargo, a pesar de lo unidos que parecían, al igual que lo parecían Inma y Ángel, todo terminó entre ellos y, a juzgar por los mensajes de José, de un modo muy doloroso para él.

“...Con todo el dolor que conlleva, decidiría una y mil vidas marcharme si así consigues encontrar paz... No sé si habrá sido un acierto soltarte la mano, no sé si era un error seguir afincado a tu corazón, no sé si seremos felices cada uno por su lado...”, declaraba Jose en una desgarradora carta a Adelina donde dejaba claro seguir sintiendo mucho por ella, al igual que le ocurre a Ángel.

