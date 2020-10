Laura Matamoros sale en defensa de su novio, Benji Aparicio, tras verse involucrado en una pelea en plena calle.

Laura Matamoros estrena una nueva afición. Lo primero que se nos viene a la cabeza es algo que tenga que ver con el mundo de la moda o la fotografía, ya que la hija de Kiko Matamoros se ha convertido en una de las 'influencers' más reconocidas de nuestro país gracias a sus más de 920.000 seguidores en Instagrama. Pues nada que ver. El nuevo pasatiempo de la joven se trata de un deporte, eso sí, con mucha clase y estilo: el golf.

"Una cosa que quería contaros, y es que he empezado a jugar al golf, pero soy un poquito paquete", comentaba Laura en sus Stories de Instagram. La 'influencer' lleva muy poco en este mundo, de hecho, acaba de finalizar su tercera clase. En el vídeo comparte cómo se viste para asistir a la siguiente clase y se la puede ver entusiasmada, pero algo nerviosa. "Podéis imaginaros cómo le doy a la bola. ¡Tremendo!", seguía contando a sus seguidores. El golf es un deporte que obliga a tener una máxima concentración, y a la vez, tranquilidad. Visto desde otra perspectiva, parece una disciplina fácil, pero en realidad es un deporte bastante complicado.

Finalizada su tercera clase, Laura Matamoros ha querido enseñar a sus fieles seguidores las consecuencias de este deporte. A la 'influencer' le ha salido una ampolla en el dedo índice. "Mi profesor dice que es porque me queda un poco grande el guante", explicaba. Es verdad que parece que le cuesta pero es que, al principio, todo es complicado y el golf es un deporte complicado aunque Laura se lo toma con muchas risas y alegría.

¿Puede que Laura haya escogido este deporte como técnica de relajación? La hija de Kiko Matamoros y su chico, Benji Aparicio, acaban de inaugurar un nuevo restaurante donde hemos podido ver a la joven echando una mano con las mesas. Padres de un niño, Matías, la pareja vive un excelente momento profesional y personal.

