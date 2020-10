Se llama 'Greenlights', pero la autobiografía del actor Matthew McConaughey tiene más luces rojas que verdes, y es que la vida del oscarizado intérprete, a juzgar por lo que cuenta en ella, ha estado llena de luces, pero sobre todo muchas sombras. De hecho, una de las más duras que cuenta es cuando, a los 15 años, un hombre le chantajearía para tener relaciones, mientras que otro directamente abusó sexualmente de él mientras estaba inconsciente en la parte de atrás de una camioneta. Un duro episodio que, sin duda, le convierte en una víctima de agresión, aunque él asegura que nunca se sintió como tal: nunca lo contó, y sobre todo, nunca lo denunció. Quizá su mente trató borrarlo, o quizá suavizarlo y hasta empatizar con el agresor. Todo para no tener que sentir el dolor de que algo así te ocurra, pero si desde luego aún hoy existe gente que se avergüenza de haber sido agredida sexualmente, imaginaos en 1988...

Sin duda, ese no fue el único episodio devastador para Matthew: el actor vivió la muerte de su padre a través de una llamada de teléfono de su madre: "Me dijo: 'Tu padre ha muerto'. Mis rodillas se doblaron, no lo podía creer. Era mi padre, nada ni nadie podía matarlo. Excepto mamá. Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: 'Chicos, cuando me vaya, voy a estar haciendo el amor con vuestra madre'. Y eso es lo que sucedió. Sufrió un infarto cuando alcanzó el clímax".

Su surrealista detención

¿Alguna vez os ha pasado que la policía irrumpa en vuestra casa mientras estáis tranquilamente en ella? Eso le ocurrió a Matthew en 1999, mientras celebraba con un porro y unos bongos (desnudo, también hay que decirlo) la victoria de los Texas Longhorns contra los Nebraska Cornhuskers: "Era hora de una sesión de jam. Lo que no sabía era que, mientras yo me dedicaba a tocar felizmente, dos policías de Austin pensaron que lo ideal era irrumpir en mi casa sin previo aviso, tirarme al suelo con las porras, esposarme y mantenerme allí plantado".

Todo ello, a las 2:30 de la mañana, y como si de una de sus películas de acción se tratara, intentó zafarse de ellos con un forcejeo y una voltereta hacia atrás, pero eso no le libró de ser detenido. Acabó en el calabozo por tenencia ilegal de drogas, aunque al final sólo fue acusado de 'perturbar la paz' en su vecindario. Le tocó pagar 1.000 dólares de fianza y 50.000 de multa...

