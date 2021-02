Kim Kardashian es multimillonaria, pero también muy generosa

La mediana del 'klan' ha tenido un bonito detalle con los sanitarios de primera línea de un hospital de LA

Dicen que el hecho de tener mucho, mucho dinero no da la felicidad, y aunque puede que la mayoría no lleguemos a saber si eso es cierto o no, hay un consejo de quienes sí están forrados que no se debe pasar por alto: si tienes mucho, compártelo. Ese debe de ser el consejo que ha seguido la celebrity Kim Kardashian, que rozando ya el título de 'billonaria' (sumando sus cuentas corrientes, sus propiedades y el valor de sus empresas), ha decidido tener un pequeño detalle para alegrarles el día a los sanitarios de un conocido hospital de Los Angeles.

La reina de los realities de EEUU, con la ayuda de su amigo el decorador y florista Jeff Leatham, ha enviado cientos de bouquets de flores a los sanitarios que están en primera línea luchando contra el COVID, y han sido los del Verdugo Hills Hospital los elegidos para recibir ese detallito justo antes de San Valentín. Puede que para muchos no sea gran cosa, e incluso habrá quienes digan que podría haberse estirado más, pero 'a caballo regalado no se le mira el dentado', como decimos en España, y seguro que los sanitarios, que pasarán -algunos de ellos- la fiesta más romántica del año lejos de sus parejas para evitar contagios, lo han agradecido de todo corazón.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ha sido el propio hospital desde su cuenta de Instagram el que ha querido agradecer el gesto de Kim y Jeff colgando varias fotos de las flores y de sus trabajadores. ¡Qué maja!

Otros famosos también han aportado su granito de arena

Ahora que las vacunas van llegando a los hospitales y de ahí a la población, parece que el coronavirus empieza a ser cosa del pasado, pero durante lo más duro de la pandemia (en EEUU han tenido más de 27 millones de casos y casi medio millón de fallecidos) fueron muchas las caras conocidas que decidieron poner de su parte, ya fuera con dinero directo a la investigación o a la compra de material sanitario (como Beyoncé y el CEO de Twitter, Jack Dorsey), como a través de proyectos: Ariana Grande y Justin Bieber lanzarán diseños de mascarillas lavables a través de su discográfica, y los beneficios se destinarán a ayudar a los más afectados por la pandemia, mientras que otros como el matrimonio de Ashton Kutcher y Mila Kunis decidieron crear el 'Quarantine wine' ('Vino de cuarentena'), cuyos beneficios íntegros irán a parar a asociaciones de ayuda a niños, gente en paro y empresas en aprietos económicos por la pandemia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io