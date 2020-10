Cambiar de look siempre es un paso difícil, porque ante la duda de no saber cómo vas a quedar (todos conocemos a un peluquero al que le pides una cosa y te hace otra...), muchos y muchas preferimos quedarnos como estamos, aunque lo que tengamos en la cabeza sea un nido de cigüeñas. Hay algunos famosos, como al ex superviviente Ferre, que no les cuesta nada pasar del rosa al azul, por ejemplo, pero a Estela Grande casi le cuesta un ataque cuando su peluquero de confianza, Manuel Zamorano, le ha recomendado un buen saneamiento de puntas cortando alrededor de cuatro dedos, a lo que ella ha añadido un cambio de color: "Me gusta más claro en verano, pero ahora para invierno...", ha dicho en su último vídeo para MTMad, donde ha mostrado el proceso, a la vez que ha añadido: "Me lo veo sin forma, quiero un cambio". Y un cambio es precisamente lo que ha tenido...

Estela llevaba todo el verano con el pelo largo, a la altura del pecho, con algo similar a las mechas californianas. Un look muy surfero y veraniego por el que muchas optan sin esperar a que el sol y la salitre les aclaren las puntas del pelo, pero con la llegada del frío, y después del daño sufrido en verano, Manuel le ha recomendado un baño de color de su propio tono (que se irá suavizando con los lavados), para que el cambio no sea demasiado radical, y con el corte ¡le ha metido hasta la maquinilla! "¡Ay...! ¡Me lo has cortado mucho!", decía muy nerviosa... pero lo cierto es que, al final, ha quedado muy contenta: "No puedo dejar de mirármelo", ha confesado.



