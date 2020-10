Gianmarco ha sido el último concursante en entrar en 'Sola/Solo' tras el Maestro Joao

El italiano ha entrado en el concurso con la intención de buscar novia

Si había una conversación surrealista que nos quedaba por vivir, esa es, sin duda, la que han tenido Maite Galdeano y el ex novio de Adara, Gianmarco Onestini, en 'Sola/Solo' sobre sexo. El italiano ha llegado al reality, además de para conocerse más a sí mismo, para encontrar un nuevo amor tras meses soltero, ¿y quién mejor que Maite para ser su asesora y darle recomendaciones? Seguramente cualquiera, pero la pamplonesa ha sido la elegida para guiar a Gianmarco hasta un nuevo amor... y aunque se suponía que él debía tomar nota sobre sabios consejos, al final la Galdeano ha hecho lo que mejor se le da: hablar de ella misma, y también de sus experiencias sexuales, que han dejado, en más de una ocasión de piedra a Gianmarco, como que llevaba 5 años sin tener relaciones con nadie...

"¡Pero uno se vuelve loco y se muere!", alucinaba el italiano, pero lo cierto es que ha sido por decisión propia: "No me gusta estar siempre en compañía, ahora estoy en un momento de mi vida que he decidido estar sola y eso es lo que más me apetece, compañía de momento no", comentaba, y añadía que a veces lo lleva regular: "Yo me siento sola, pero bueno, tengo un carácter muy jovial y muy divertido y soy una persona a la que le gusta interiorizar las cosas, no me importa estar sola".

Lo último que supimos de Maite es que salía con un hombre de unos 50 años, que ella misma comparó con Kiko Matamoros "pero en versión pequeña", por estar calvo, pero ha reconocido que no llegaron a intimar a pesar de su fogosidad en público: "Llevo el cinturón de castidad desde hace cinco años, de verdad te lo digo". "A ti te parece que te puedes morir, pero no te mueres, de verdad. ¡Y mira que yo a tu edad he sido muy activa, eh! Pero ahora no me apetece nada, no lo veo importante. Estoy en un momento de mi vida en el que no me apetece. Además, luego tienes que coger a la persona adecuada y, conforme cumples años, es más complicado porque te vuelves más selectiva y no te vale cualquier persona", añadía Maite.

Además, la madre de Sofía Suescun ha revelado que el único hombre caucásico con el que ha estado ha sido el padre de sus hijos. Después, todo africanos: "Cuando me divorcié tenía 24 años y revoloteé lo que me dio la gana y con todo africanos. Nada más. No he probado hombre blanco desde entonces", revelaba, e incluso añadía que en su juventud estuvo con dos a la vez durante un tiempo, pero les acabó dejando: "Muy revuelto todo pero fue una etapa muy bonito de mi vida", le decía a un impactado Gianmarco que no daba crédito.

