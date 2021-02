El reportero de 'Sálvame' se ha vuelto viral por su parecido con el colaborador de 'El Hormiguero'

José Antonio está a tope con los preparativos de su boda, que anunció hace casi un año

¿Habías caído alguna vez en el increíble parecido del periodista José Antonio León y el del colaborador de 'El Hormiguero' Juan Ibáñez? Puede que mucha gente lo pensara, pero hasta la pasada noche no lo habíamos visto tan, TAN claro como en el programa de Pablo Motos, donde gracias a un juego de las hormigas Trancas y Barrancas nos dimos cuenta de que, efectivamente, los dos ¡podrían ser hermanos!

'Pequeñas diferencias' era el juego que se inventaron para entretener esa noche a la audiencia junto a Marta Hazas y Javier Veiga, y consistía en coger fotos de dos famosos muy parecidos, para luego tener que adivinar, tras unos segundos con las fotos mezcladas, en qué posición estaba uno de los dos, y aunque nosotros ya estamos acostumbrados a estas comparaciones en nuestra sección 'Parecidos razonables de los famosos'... flipamos igualmente. No era fácil, y es que más alucinamos aún con el ejemplo entre José Antonio León y Juan Ibáñez, y hasta el primero se hizo eco en sus redes sociales: ¡son iguales!

"¡Eso es mejor hacerlo en directo!", retó el reportero de 'Sálvame' desde sus redes sociales, y es que la cosa tenía aún más gracia sabiendo que el propio Juan estaba presente en la mesa poniéndole voz a Trancas... y la verdad es que nos encantaría verlo, aunque eso supondría juntar a dos caras muy conocidas de dos cadenas de televisión rivales. ¿Lo conseguirán?

