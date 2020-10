"¡Todo lo que puedo decir es: Guau!", con estas palabras ha contado Kim Kardashian el increíble momentazo que ha vivido este fin de semana. "Mi mamá y mis hermanas me dieron la fiesta sorpresa más épica", anuncia. Y vaya si lo ha sido... además de ser de lo más "especial en mi corazón", es que es espectacular para todos los que la hemos visto a través de la red. "Sabéis que soy una persona sentimental y esta fiesta fue la más especial" y es que ha estado llena de detalles. La familia recreó "todos mis cumpleaños especiales a lo largo de mi vida viendo todos nuestros viejos videos caseros", además, recrearon la fiesta, los mismos globos, el mismo pastel, ¡todo! Y por si fuera poco: "Mi papá grabó un video y documentó toda nuestra vida para que mostraran cada uno de los vídeos de mis cumpleaños en una pantalla grande detrás de la fiesta".

La empresaria ha querido contar cómo fue toda la experiencia de su 40 cumpleaños: "Entré en la habitación que comenzó en mi primera fiesta de cumpleaños con los mismos ponis y el mismo pastel, y mi papá me deseaba un feliz primer cumpleaños. Luego, cuando entré en la habitación, terminé en mi segundo cumpleaños y luego en mi cuarto cumpleaños antes de mi décimo cumpleaños, donde mis hermanas hicieron exactamente el mismo baile que hicieron para mí cuando cumplí 10. Luego llegamos a mi fiesta de cumpleaños número 16 y mi mismo auto exacto estaba allí esperándome con los mismos globos exactos con el mismo pastel. Después de un rato, las cortinas se abrieron y las chicas del servicio de botellas salieron, que resultaron ser mis hermanas y recrearon el club nocturno Tao, donde pasé mis 30 años celebrando mis fiestas de cumpleaños. Todos y cada uno de los detalles relacionados con esto fueron muy especiales y siempre estaré agradecido con mi familia por tomarse el tiempo para armar esto para celebrar que cumplí 40 años".

