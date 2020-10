Makoke pone en duda la virilidad de Kiko Matamoros. La colaboradora de televisión le ha dado a su exmarido donde más le duele tras su último enfrentamiento público.

La ex de Kiko Matamoros podría estar por tercera vez embarazada fruto de su relación con Javier, un patrón de barco pamplonés que le ha robado el corazón y con quien ha pasado absolutamente todo el verano. Los rumores han comenzado en cuanto Makoke ha pisado las instalaciones de Telecinco, dejando a sus compañeros flipando con el aumento de sus pechos y, según muchos, con una incipiente tripita que les ha hecho sospechar. Ha sido en su programa, 'Viva la vida', donde ella misma ha querido mostrar la barriguita, aunque no veíamos mucho, siendo sinceros... Pero sus compañeros aseguran que "estás metiendo tripa".

Pese a la insistencia de sus compañeros, Makoke asegura que solo ha engordado unos cuantos kilos. Sin embargo, no se le ha quitado la sonrisita de la cara y estaba muy sonrojada. ¿Estará embarazada?

Muy sonrojada, Makoke ha reconocido que tiene un retraso en su menstruación y que no toma precauciones cuando mantiene relaciones sexuales con su novio Javier, motivo por el cual el embarazo podría ser posible. Pero, aunque sea posible “porque aún por edad puede”, cree que no es el mejor momento para ella para ser madre: “Yo ya tengo dos hijos que son independientes completamente en todos los sentidos, ahora estoy viviendo una segunda juventud. Fui madre muy joven".

Ha querido dejar claro que "me ha crecido el pecho y ya está", pero no ha sonado nada creíble... Habrá que esperar para ver si está o no está embarazada. De momento nos creeremos su versión sobre su "retención de líquidos".

