Arnold Schwarzenegger ha sido sometido a su tercera operación de corazón. Lo ha anunciado él mismo desde el hospital de Cleveland (en Ohio). El actor ha compartido una imagen justo después de la intervención en la que se le ve muy recuperado y con buen aspecto. En la primera aparece todavía postrado en la cama del centro: "Gracias al equpo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica para acompañar a la nueva válvula pulmonar de mi última operación. Me siento fantásticamente y ya he recorrido las calles de Cleveland disfrutando de sus fantásticas estatuas. Gracias a todos los médicos y al equipo de enfermería", informa Arnold.



El protagonista de Terminator, de 73 años, fue operado hace dos años en una intervención en la que se le sustituyó la válvula pulmonar. Ahora, es la válvula aórtica la que se ha cambiado.

Y para demostrar que su palabra es cierta, que se encuentra perfectamente y que ha podido incluso pasear por la ciudad tras la intervención, ha añadido unas fotografías de su ruta por Ohia como un auténtico turista.

Sus problemas de corazón

En marzo de 2018 se sometía a la que era su segunda intervención quirúrgica por su corazón: "El gobernador Schwarzenegger se ha sometido a una cirugía programada para reponer una válvula cardíaca que fue originalmente reemplazada en 1997 debido a un defecto congénito del corazón. Este recambio de 1997 nunca estuvo pensado para que fuera permanente y ha superado su expectativa de vida, por lo que él decidió someterse ayer a una cirugía poco invasiva para reemplazar la válvula aórtica", anunciaba un comunicado oficial.

