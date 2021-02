Adrián Lastra ha dejado a todos boquiabiertos con sus fotos antiguas de antes de ser un actor reconocido

El intérprete, a día de hoy, ya es una estrella hasta en Hollywood

Dicen que con los años llega la experiencia, pero lo que en muchos casos no nos dicen es que, con el paso del tiempo ¡también llega la verdadera belleza! Que se lo digan si no al actor Adrián Lastra: hoy es uno de los intérpretes más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, además de todo un sex symbol y un 'fashionista'. Sin embargo, hubo tiempo en el que quizá las cabezas no se giraban cuando pasaba por la calle, y es que ahora hemos descubierto cómo era Adrián antes de convertirse en un actor de renombre...

"Esto es fuerte.... son mis mejores momentos, lo sé.... sé que es fuerte, ¡pero todo el mundo tiene un pasadito! ¿Cual sería vuestra foto preferida? Quiero decir... ¿En cual de esas no me matabais?", ha dicho en Instagram el actor con su característico humor, y es que, aunque algunas de las fotos que ha compartido probablemente sean de un antiguo book de fotos, lo cierto es que, irónicamente, no son sus mejores imágenes:



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sí, sabemos que los inicios de los años 2000, estilísticamente hablando, no fueron los mejores: el pelo a tazón, americanas de tela vaquera, pelo de pincho con 'coletilla' en la nuca... los looks son un poco chungos, lo sabemos, y ahora tenemos que reconocer que Adrián está de toma pan y moja. Y es que no hay más que dejar que algunos (y algunas) maduren para descubrir ante el mundo que, dentro del patito feo, algún día ¡saldrá un cisne de lo más buenorro!

También lleva algún retoquito

El actor no se libra de haberse hecho algún cambio... ¡a ver si pensáis que estar así de guapo es sólo obra de la naturaleza! Hubo un tiempo en el que Lastra tuvo una dentadura poco digna de ser piropeada, pero gracias a su éxito en el trabajo y el buen hacer de su dentista, ahora luce una sonrisa de anuncio.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io