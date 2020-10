Carolina Sobe desvela que lo ha pasado muy mal por culpa de "un vecino borracho"

La colaboradora confiesa qué es lo que más le molesta de Anabel Pantoja

Carolina Sobe ha acudido a 'Sábado Deluxe' para confesar que ha pasado por una situación muy complicada. La colaboradora ha reconocido que hace unos meses vivió un percance con uno de sus vecinos que provocó que tuviese una gran ansiedad. "Cuando llegaba de trabajar por la noche él estaba esperándome en el portal borracho", ha confesado. Carolina Sobe ha explicado en el programa que ese vecino estuvo "acosándola" durante una larga temporada y que se dedicaba a llamar a su timbre de madrugada. Una situación que provocó que ella llegase a casa con miedo.

Sin embargo, ha indicado que, aunque intentó ponerle una denuncia, le explicaron que, al ser él propietario y ella estar de alquiler, "terminaría cruzándoselo en algún momento". Es por este motivo que al final tomó la decisión de irse de allí. "Un día estaba en mi casa y noté cómo intentaba abrir mi puerta. Al preguntar me dijo que le dejase pasar y me puse a gritar como una loca", ha reconocido.

Telecinco

Sin duda, lo que más le preocupaba de toda esta situación era su hija. Aunque ahora ya está muy feliz viviendo en su nueva casa, la colaboradora ha desvelado que toda esta situación provocó que acabase cogiendo un poco de peso. "He engordado 30 kilos, aunque ya me he puesto a dieta para perderlos y he conseguido bajar mucho", ha recalcado.

Sobre este tema ha querido lanzar una crítica a Anabel Pantoja. Carolina Sobe ha reconocido que, en su opinión, no debería dar "mensajes confusos" con las publicaciones que realiza en 'Instagram'. "La obesidad es una enfermedad y nosotros como personajes públicos tenemos que tener cuidado con lo que subimos", ha indicado.

Telecinco

En cuanto a su situación actual, Carolina Sobe ha confesado que está muy feliz y que está conociendo a una persona con la que está muy ilusionada, aunque no ha querido dar más detalles porque, de momento, solo se están conociendo.

Buenas compras de octubre Jersey de crochet Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Vestido evasé Cortefiel 79,99 € - 39,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Mascarilla higiénica Parfois 9,99 € COMPRAR Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de retinol Satin Naturel 19,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io