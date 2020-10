Diana Navarro o Manuel Cortés Bollo han mostrado su tristeza por el triste fallecimiento de la artista.

La enfermedad que acabó con su vida le fue diagnosticada hace tan solo una semana.

Nueva dura noticia de este 2020. Este sábado 24 de octubre, el flamenco se viste de luto por una gran pérdida: Una voz flamenca para muchos "irrepetible", la de 'La Susi'. La cantaora ha fallecido a los 65 años en Sevilla a causa de una dura enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas una semana. Encarnación Amador formaba parte del clan Amador: Hija del guitarrista José María Amador y hermana de Joaquín Amador, una artista flamenca de lo más querida y que será recordada por todos.



"La Susi. Ahora en el cielo emocionando con tu cante. Mi abrazo más sincero a su hija y familia 🌹🙏", se lamenta Diana Navarro. Pero no ha sido la única que ha sentido esta triste pérdida. Otros rostros como Manuel Cortés han enviado sus condolencias a la familia: "Descansa en paz. Cuantas veces le he dado la vuelta a este disco... Flamenco de luto".

Para muchos de sus seguidores esta noticia ha sido totalmente inesperada y aún permanecen incrédulos: "No me puedo creer que haya muerto La Susi... Estoy sin palabras...", "Gloria eterna para una de las más grandes. Descansa en paz maestra Susi".

Su carrera artística arrancó cuando solo tenía 14 años, cuando Manolo Caracol se enamoró de su arte. Desde entonces los tablaos se convirtieron en su casa día tras día y hasta llegó a compartir escenario con rostros tan queridos e icónicos como Camarón o Paco de Lucía, entre otros. Es más, para muchos es conocida como La Camarona.

Buenas compras de octubre Jersey de crochet Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Vestido evasé Cortefiel 79,99 € - 39,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Mascarilla higiénica Parfois 9,99 € COMPRAR Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de retinol Satin Naturel 19,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io