Este 2020 está dejando muchas cosas malas, pero también momentos preciosos para el recuerdo y sobre todo, un tremendo 'baby boom'... Parece que el confinamiento nos unió más que nunca (literalmente). Son muchas las famosas que se han quedado embarazadas este año (María Pombo, Paula Echevarría, Rosanna Zanetti, María Adánez, Emma Roberts...) y ahora a la larga lista se suma Hilary Duff. Mientras para algunas de ellas será su primera vez como mamás, ella ya tiene experiencia y es que este es su tercer embarazo. La propia actriz ha querido anunciarlo en sus redes sociales con un vídeo junto a su chico en el que le acaricia la tripita y escribe: "Estamos creciendo, yo un poco más...". ¡Enhorabuena!



Su chico ha preferido anunciar el embarazo de forma algo más divertida. Matthew ha utilizado la localización 'Pregnantville' y la frase "jaja la cuarentena fue divertida".

Este será su tercer hijo. La actriz tuvo a Luca en 2012, fruto de su matrimonio con el jugador de hockey Mike Comrie. Su hijo ya es todo un hombrecito y se convertirá en el perfecto hermano mayor.

Después de Luca llegó Banks Violet Bair, fruto de su relación con Matthew Koma, con quien se casó en 2019 después de dos años juntos.



Matthew y Hilary se casaron en una íntima celebración: ‘‘Fue pequeña y muy discreta. Sólo acudieron la familia y los amigos más cercanos. La boda comenzó al atardecer y se dieron el 'sí, quiero' en el interior de la casa. Cuando la ceremonia terminó, todos los invitados brindaron. Después, festejaron la unión en una carpa blanca situada en el jardín’, apuntaban medios locales. Ahora ponen un broche de oro más a su amor con la llegada de un nuevo miembro a la familia, ¡congrats!

