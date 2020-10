Pablo se marcha solo de 'La isla de las tentaciones' tras quemar a Rosito, el oso más famoso de España.

La madre de Alejandra Rubio no ha dudado en declararse públicamente al dj: “Ah y una cosa más, Pablo te amo. ¡Qué pena que no tenga 30 años menos!”.

En el último programa de 'La isla de las tentaciones', todos nos sorprendimos al ver la declaración de amor de Pablo a Terelu Campos, pero, ¿Cómo ha reaccionado él? Después de responderle con un claro "la edad es solo un número", se ha plantado en 'Viva la vida', donde colabora Terelu, con un gran ramo de flores para regalárselo. El problema es que a Terelu no le tocaba trabajar este domingo, pero ha podido conocer a la que puede ser su futura cuñada, Carmen Borrego, y a la mismísima Alejandra Rubio. Y parece que ambas le dan su aprobación...



Este mismo domingo van a poder conocerse personalmente en el debate de la isla... ¿Surgirá el amor?

La declaración de Terelu Campos



Tras ver las imágenes de la última hoguera entre Pablo y Mayka, en las que el Dj quemó al peluche de su ex, la colaboradora televisiva hizo una férrea defensa de la actitud del murciano. "Como a ti te ha salido acostarte con otro y no es, a mí me ha nacido hacer este acto. Esa manera de no te consiento, eres un sinvergüenza… Mayka no tienes ningún derecho a llamarle sinvergüenza", sentenció la hija de María Teresa Campos.

Para rematar su intervención, Terelu hizo una declaración de amor que pasará a la historia: "Ah y una cosa más, Pablo te amo. ¡Qué pena que no tenga 30 años menos!".

