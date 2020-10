Carmen Borrego, desbordada, pide "paz" a Kiko Hernández tras sus duras declaraciones.

Carmen Borrego, totalmente fuera de sí contra José Antonio Avilés.

Muy fuerte la que se ha liado este fin de semana en 'Viva la vida'. Hemos visto una Carmen Borrego totalmente desbordada que ha acabado estallando como nunca antes. La hija de María Teresa Campos ha confesado que "no está bien" con toda la polémica familiar que les rodea y no ha dudado en pedir "paz" a los que han avivado esta guerra, como a Kiko Hernández, el último en arremeter contra ella. Sin embargo, aunque se mantenía tranquila en un principio, los comentarios de su compañero José Antonio Avilés le han hinchado tanto la vena que ha estallado durísimamente. A Carmen no le ha sentado nada bien que José Antonio la haya culpado de toda la polémica familiar que las rodea y a grito pelado le ha dicho a su compañero todo lo que piensa.

A Avilés le sorprende que Carmen pida paz cuando fue ella la que detonó la guerra haciendo unas polémicas declaraciones en una revista en contra de sus ex compañeros de 'Sálvame'. El debate se ha caldeado y cuando José Antonio ha llamado rastrera a Carmen... Ha ardido Troya.



Carmen Borrego es rastrera y se mete con el más débil...de verdad sino ha comentado nada de nada en todo el programa ¿Para que la llevan? Alejandra habla más #VivaLaVida344 pic.twitter.com/u4vRn8ulMY — Alcy (@Alcy99203217) October 25, 2020

Carmen ha asegurado que del que menos se fía es de José Antonio y ha sido muy clara: "Contigo no me voy a callar, tú eres bastante más peligroso que otras personas, que me dejes en paz chaval que eres un p*** rastrero". Y ha seguido: "Tú siempre tienes que quedar por encima, tú eres estupendo, tú nunca tiendes la mano a nadie".



Las redes se han inundado de críticas hacia el comportamiento de Carmen, y es que muchos creen que ha sacado toda su garra contra Avilés por ser algo más "débil" que otros personajes televisivos y que no se atreve a enfrentarse a otros... Vamos, que creen que a rostros como Kiko Hernández les tiene miedo.

