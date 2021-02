La pareja ya habló de su relación hace un par de meses

Marina se ha estrenado con canal propio en MTMad, 'Sabor a mar'

Tener una pareja a distancia, y más al principio de una relación, no es algo fácil, y si no que se lo digan a Marina Ruiz, la novia del ex tronista y ex superviviente Hugo Paz. La joven, a sus 26 años, ha comenzado una relación seria apenas hace unos meses con el ex de Sofía Suescun, y cuando lo anunciaron todo era alegría, amor y muchos besos... pero ¿se ha enfriado la cosa? Viviendo ella en Córdoba y él en Cádiz, la cosa podría haberse desinflado un poco, o eso han supuesto algunos de sus más de 300.000 seguidores en Instagram, así que ahora ha estrenado un canal de MTMad, 'Sabor a Mar', donde lo ha contado TODO.

"Con Hugo llevo desde diciembre como novios formales, pero, viéndonos, desde septiembre", ha confesado, y es que parece que la pandemia el distanciamiento social no han acabado con el amor. Se conocieron por Instagram, pero no se pueden ver tanto como quisieran por las restricciones y por los casi 250 kilómetros que les separan: "El está en el Puerto de Santa María, nos vemos poco a poco, pero muy bien, muy contentos", ha añadido Marina, y es que para ellos, si el amor es fuerte, no hay problema por la distancia: ¡así se echan más de menos, que también es bueno!

Tampoco se ha dejado en el tintero preguntas sobre sexo, y ha descubierto algunas intimidades: ¿qué hace en la cama con Hugo? ¿Se masturba? "Me gusta el sexo y me divierto mucho experimentando con mi pareja… o sola también: cuando no le tengo, me pongo en modo ‘DJ’... ¿Quién no se toca de vez en cuando?", ha dicho muy picarona. Desde luego, el primer vídeo ha llegado fuertecito. ¡Cómo serán los demás...!

