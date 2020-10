Está claro que para triunfar en televisión, además de gracia y tener respuesta para todo, hay que saber moverse muy rápido, porque si no te quedas atrás, y parece que Lía, soltera de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', podría haber cogido una carrerilla estelar. La rubísima tentadora no perdió el tiempo en el programa, y es que fue una de las solteras que más buen rollo tuvo con los hombres emparejados: primero lo intentó con Ángel, pero al ver que estaba muy cerrado a conocer a chicas se alejó; después pasó a los brazos de Pablo, pero en seguida se dio cuenta de que lo suyo era más amistad que otra cosa, y finalmente cambió a Pablo por Ales Livi, con el que tampoco consiguió nada por estar súper enamorado de su chica, Patri Guimeras... pero la cosa no quedó ahí, y Nagore Robles se lo intentó sacar en el reencuentro en plató de las ex parejas con sus tentaciones.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La colaboradora quiso saber, sin miramientos, si Lía había tenido algo, una vez terminado el programa, con alguno de los solteros de la otra villa, y eso de que 'cuando el río suena, agua lleva' nunca estuvo más acertado: la andaluza intentó salirse por la tangente, y aunque desmintió haberse liado con Edu (presente en el plató), las risas de ambos delataban que, como mínimo, un tonteo habría existido...

Mediaset

Lo que sí concedió es que tenía MUY buena relación con algunos solteros, como Jorge Javier 'el cubano', aunque reconoció que no le gustaba como hombre, sino como amigo. Y es más: también reveló que se lleva muy bien con Matías, además de con Edu, aunque Matías, apodado el 'anaconda', parece que le hace más ojitos Fani...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de octubre Jersey de crochet Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Vestido evasé Cortefiel 79,99 € - 39,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Mascarilla higiénica Parfois 9,99 € COMPRAR Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de retinol Satin Naturel 19,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io