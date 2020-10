Aunque al hijo mayor de Mar Flores nunca le ha hecho falta saltar a la fama por los padres que tiene, lo cierto es que Carlo Costanzia dio el 'do de pecho' hace un par de años con el estreno de la serie 'Toy Boy', donde hacía de stripper, y parece que aquello de los focos y las bambalinas le gustó, porque el joven, de 26 años, no tardó en dedicarse también a la música. Sin embargo, el joven, con esos genes, también ha decidido dedicarse al mundo del modelaje, y no le va nada mal: de hecho, este fin de semana, se subió a la pasarela para dar a conocer la nueva colección de baño de Ágatha Ruiz de la Prada, donde pudimos ver a Carlo en todo su esplendor, luciendo músculos, pelito en pecho y tatuajes antes los presentes... y no seremos nosotras las que nos quejemos por ello.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carlo no sólo desfiló: en el carrusel final, se atrevió a dar unos pasos de baile como sólo en los desfiles 'buenrollistas' de Ágatha se puede hacer, y además no estuvo solo: compartió protagonismo con el top Juan Betancourt, que también desfiló en bañador (en su caso rojo) mientras lucía tipazo cincelado y abdominales de hierro.

Gtres

Gtres

Por su parte, la diseñadora derrochó buen humor y ritmo, aunque si nosotras fuéramos ella, rodeada de esos dos pedazo de maromos, también estaríamos felices, aunque a ella eso le dé igual: Ágatha está la mar de feliz con su churri, el empresario Luis Gasset, con el que de momento tiene una preciosa relación de 'más que amigos', y que tiene encantada hasta a la hija de la modista, Cósima.

Buenas compras de octubre Jersey de crochet Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Vestido evasé Cortefiel 79,99 € - 39,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Mascarilla higiénica Parfois 9,99 € COMPRAR Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de retinol Satin Naturel 19,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io