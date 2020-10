Nunca es tarde si la dicha es buena, dicen, y parece ser que Gianmarco Onestini se toma el dicho al pie de la letra, porque el italiano, tras 7 meses sin hablar más de la cuenta y, según él, 'dándole tiempo al tiempo', finalmente ha contado qué pasó en su ruptura con Adara Molinero. Aunque parezca que hace un par de años por culpa de la cuarenta, en realidad la pareja rompió el pasado mes de marzo de 2020: justo cuando estrenábamos la cuarentena, él decidía volverse a Italia, y mientras Adara decía que la había dejado sola en Madrid (no se hablaba con su padre y su madre y el padre de su hijo -Hugo Sierra- estaban concursando en 'Supervivientes'), él revelaba que era porque había pillado unos mensajes de Adara tonteando con Rodri Fuertes, y aunque ella lo negó y le dejó de paranoico... el tiempo le dio la razón. Y ahora, en el reality 'Sola/Solo', y con las aguas más calmadas, ha contado qué más pasó.

En una conversación online con su entrenador personal (y de muchas otras celebrities), Iván Perujo, el italiano ha revelado que se enamoró de verdad de Adara y se dejó guiar "más por el corazón que por la cabeza". Ambos salieron juntos y volvieron a entrar en 'El tiempo del descuento' (reality que duró sólo un mes y que ganó Gianmarco), pero ha reconocido que acabó fatal: "Me he chocado como un cochinillo contra una pared. Hay dolor, pero todo pasa. Estamos aquí para sanar el corazón".

Gianmarco no ha querido entrar más al trapo sobre eso, porque aún le duele, aunque sí ha confirmado: "Ella se fue con otro chico y ya está. Pero el pasado está pasado. Ahora vamos a encontrar a la persona justa, que es lo importante", ha apuntado, y ha querido seguir el consejo de su entrenador, que también tiene pareja: "Disfruta de lo que te dicta tu corazón. El primer año de hormiguitas se pasa, y luego lo que tienes es una compañera de vida", le ha explicado al chico-reality.



Por el momento, Gianmarco entró en el apartamento de 'Sola/Solo' queriendo buscar el amor, y no se lo está pasando nada mal con sus citas online. Eso sí, para las chicas hay un requisito indispensable: tienen que saber cuándo es su cumpleaños, algo que no es nada difícil de encontrar teniendo en cuenta que está por todo internet... ¡hay que subir un poquito el listón, Gianmarco!

