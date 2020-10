Violeta Mangriñán no está bien. Hace unos días confesaba en sus redes, y posteriormente contaba más detalles, que había recaído en la anorexia. Su obsesión con la comida y los kilos no es nada nuevo para ella: en su post-adolescencia ya tuvo problemas alimenticios que le costó mucho superar, pero ahora, con esa experiencia, ha decidido ponerse ella misma en manos de profesionales antes de que el asunto vaya a peor. De hecho, ya ha acudido a una psiquiatra, y nos los ha querido contar a todos nosotros a través de su Instagram, donde lo ha hecho con toda la naturalidad: "Estoy nerviosa", comentaba antes de llegar, en el coche, pero a su salida, los nervios se habían transformado en alegría: "Me he sentido súper a gusto y súper cómoda. Ahora lo pienso y digo que no sé por qué tardé tanto en dar el paso".

Mediaset

Violeta está contenta, y lo cierto es que, teniendo en cuenta que tiene tantos 'haters' como fans, ha dado un gran paso de valiente al compartirlo todo, pero ha confesado que lo ha hecho por una razón: "Por humanizar un poco las redes. Creo que no todo tiene que ser el 'qué guay el viaje que me han regalado' o el 'qué guay el bolso que me he comprado'. A las personas que estamos detrás de una pantalla, aunque tengamos muchos seguidores, también nos pasan cosas... y probablemente el hecho de tener muchos seguidores influya en tener aún más problemas", ha relatado.

Mediaset

"No todo tiene que ser postureo. Somos personas y nos pasan cosas normales y corrientes", ha finalizado, y es que viendo las estadísticas arrojadas por Cruz Roja, según la cual 1 de cada 100 adolescentes padece anorexia nerviosa -lo cual visto en perspectiva, hace ver que varios estudiantes en cada instituto de nuestro país la sufren-, es evidente que es un problema social de gran envergadura.

No sólo penas

Lo cierto es que en la vida de Violeta, a pesar de sus problemas, no es todo precisamente un drama, porque aunque ahora mismo esté preocupada por su salud o sus negocios, lo cierto es que de amor y de dinero no tiene absolutamente ninguna proecupación. Precisamente de esto último, de pasta gansa, ha querido hablar en su último capítulo para su canal de MTMad, en el que ha hecho el 'tag del influencer' y ha contado en qué lujos se gasta lo que gana: "No me voy a meter en cifras, porque la última vez que lo hice me cayó una buena, y no voy a ser yo quien meta la cabeza en la guillotina, pero ¿gano tanto como pensáis? Sólo diré que cuando hablo con otros influencers sobre esto... flipo, que digo ¿qué eres, Beyoncé?".

Mediaset

Entonces, ¿en qué lo invierte, a pesar de que gane menos que otros influencers? "Me doy mis caprichos de vez en cuando, siempre y cuando me los pueda permitir, pero en lo primero que invierto el dinero es en ahorrar. Ahorro muchísimo, porque me quiero comprar una casa. Y segundo, invierto en negocios para poder rentabilizar mi dinero".



