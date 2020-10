Pelayo Díaz ha hecho una confesión sobre su físico. Lo de hacerse retoques estéticos para verse joven y guapo, hace años que dejó de ser sólo cosa de mujeres. Muchos hombres optan por cócteles de vitaminas, rellenos con ácido hialurónico o bótox para tener mejor cara, e incluso intervenciones más importantes como liposucciones, marcaciones abdominales (como Diego Matamoros) o rinoplastias, y el último en confesar que ha pasado por las manos de un doctor estético ha sido Pelayo Díaz. El instagrammer de moda también ha sucumbido a los encantos del ácido y el bótox para verse más joven, guapo y lozano, y aunque lo cierto es que ha ido poquito a poquito y los cambios han sido prácticamente imperceptibles durante años, ahora que ha confesado todo lo que se ha hecho en la cara hemos comparado fotos recientes con las antiguas... ¡y la verdad es que el diseñador e influencer ha dado un gran cambio!

Ha sido a través de Instagram, en una ronda de preguntas con sus seguidores, donde ha contado que se ha puesto en manos de la clínica Tacha Beauty y de un doctor de su confianza para ponerse bótox (y así prevenir la aparición de arrugas) y también se ha rellenado el puente de la nariz para que de perfil sea más recto y de frente algo más ancho. Nosotros, la verdad, es que ya le veíamos guapo antes, pero ahora tiene la cara más simétrica, y no le queda nada mal. ¿Tú qué opinas?

En las dos fotos superiores podemos ver el cambio que ha dado entre una foto de 2015 y una del 20 de junio de este mismo 2020, pero la cosa no acaba ahí: Pelayo también se ha puesto bótox en la frente para prevenir arrugas, igual que en la zona de las patas de gallo.

No hay más que comparar las siguientes imágenes: una, de hace casi dos años en la calle sonriendo (izquierda), y la otra, más reciente, de este mismo año de su Instagram, donde, además de la diferencia en la nariz, se nota en el contorno de los ojos, mucho más terso y con los ojos algo más almendrados, algo bastante frecuente en las personas que se inyectan bótox o se ponen, por ejemplo, hilos tensores. Un procedimiento, por cierto, nada barato, porque cada visita al doctor cuesta una media de 300 euros...

Él, por supuesto, se ve mucho más guapo y mas joven ahora, y es que al final cada uno decide lo que se quiere hacer en su cuerpo y en su cara, que para eso es quien se tiene que ver todos los días en el espejo. Nosotros, desde luego, aplaudimos su afán de mejorarse cada día.

