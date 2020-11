"Estoy en el subsuelo. Me falta algo y no sé que es", confesó el Dj. Estas declaraciones desataron la tormenta entre madre e hijo.

"Yo lo que necesito es a mi madre, y ella no está porque el personaje siempre es más", destacó Kiko.

La relación de Kiko Rivera con su madre está en un estado crítico y está dispuesto a todo. Tanto es así que le ha propuesto ¡vender Cantora! "Le he dicho mil veces que venda la finca, pero no quiere", soltó hace unos días en 'Sálvame' muy enfadado. Kiko no tendría que contar con su aprobación para hacerlo. Al menos eso aseguró la abogada Montse Suárez en el espacio de Jorge Javier: "Kiko tiene un 47,7% de la propiedad e Isabel el 52,40%. Él podría recurrir al juez y hacer una subasta judicial".

"Si yo quisiera coger la herencia de mi padre estaría en todo mi derecho, pero no es así. Yo le dije a mi madre que, si quisiera, podríamos vender Cantora y, con mi parte, con que me dé para resolver mis cosas, me sobra, el resto se lo daría a ella para que arreglara sus problemas, que también tiene…", desveló el Dj.

Agencia

En los problemas económicos por los que pudiera estar atravesando su madre, Kiko no entró, pero sí en los suyos: "Yo no necesito más de lo que tengo. Ha habido momentos en que he tenido más de lo que tengo ahora, pero no necesito más. Pero lo que digo es que si por malas gestiones y errores, tienes la posibilidad y la suerte de poder contar con la renta de una finca para ayudar a que la familia esté bien, pues se debe hacer, porque de recuerdos no se puede vivir…".

La finca que les dejó Paquirri. Según la abogada Montse Suárez, Kiko podría obligar a su madre a vender Cantora. Él heredó más del 47 % y su madre el 52. Para lograr deshacerse de ella, Kiko tendría que hacerlo a través de una subasta judicial, ¿pero llevará el asunto tan lejos? Agencia

El mal rollo entre madre e hijo se ha incrementado desde que la tonadillera llamara al 'Deluxe' para cantarle las cuarenta por haber confesado que estaba deprimido. "Mi tristeza viene porque la persona a la que más amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y la madre. Y yo lo que necesito es a mi madre, y ésa no está porque el personaje siempre es más", aclara.

Una madre de la que Kiko dice estar harto porque, tras años defendiéndola, ahora que él se encuentra mal habla con periodistas a sus espaldas y les dice que todo lo que sucede entre ellos es que le 'ha cortado el grifo': "¡Ir diciendo esas cosas de un hijo… Eso no tiene perdón de Dios! Llevo trabajando desde los 18 años, así que no soy ningún mantenido ni lo he sido nunca. Es verdad que mi madre me ha ayudado en ocasiones puntuales, pero no durante los 38 años que tengo. Así que dejar de pensar que soy un gilipollas porque no lo soy y que mi madre se espabile un poco".

Agencia

En 'Sálvame', Kiko quiso abordar otro tema polémico que había surgido el mismo día: las deudas que acumula el loft que tiene en Madrid, que según el presidente de la finca, sólo en comunidad ascienden a 30.000 euros: "Yo tenía un comprador para ese piso. No recuperaba lo que invertí, pero dejaba de tener un gasto mensual. Se lo dije a mi madre y me dijo que se lo quedaba ella y me pagaba la letra. Así que no entiendo que ahora diga que me paga el piso… Así que, que pare ya y que si me tiene que decir algo que me lo diga a la cara o públicamente para que me pueda defender. Me ha hecho mucho daño…".

El mismo día que Kiko estalló en televisión, la tonadillera lanzaba su nuevo disco, ‘Canciones que me gustan’. En su portada sale con su mítico ‘dientes, dientes’. ¡Seguro que no imaginaba tal promoción! Agencia

Pero, ¿ha intentado Kiko hablar con su madre en privado? "¡Lo he intentado mil veces, pero ha sido imposible! Estoy molestísimo porque no me merezco esto. ¡Lo que se está diciendo de mí no es verdad, y que esas mentiras vengan de madre es muy triste! Pero te digo una cosa: Yo tengo el mismo derecho que tú a hablar con quien me dé la gana". ¡La leña arde!

Irene, confinada

El enfrentamiento con su madre ha llegado en el peor momento para Kiko, que además lo tiene que vivir solo, con sus dos hijas, Ana y Carlota –su hijo Francisco vive con su madre–, porque Irene Rosales está confinada. La sevillana tiene coronavirus y pasa la cuarentena encerrada en una habitación de su casa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Desde allí hace sus colaboraciones vía skype en 'Viva la vida'. Kiko, pese a todo, le ha mandado un mensaje en IG: "Deseando volver a besarte y abrazarte. Son dos días ya y parece un mundo".

Gtres

Anabel Pantoja: "Esto es un p… malentendido"

La sobrina de la tonadillera estaba escuchando a su primo desde su casa de Canarias, donde se recupera de una rotura de peroné, y ¡no daba crédito! "Yo no quiero opinar, yo quiero ayudar. Quiero que Kiko solucione su salud y se arregle con su madre. ¡Esto es un p… malentendido entre madre e hijo!". Después continuó entre lágrimas: "Yo soy la prima, no soy un hada madrina ni la directora de Hacienda… Yo lo que quiero es que se solucionen las cosas. No más problemas, no más llamadas, no más intercambio de reproches. No me voy a posicionar porque son mi sangre y ellos siempre han dado la cara por mí".

Agencia

Isa y Asraf hacen caja para la boda

La que una vez más vive ajena a la polémica es Isa Pantoja, que acaba de embarcarse en el nuevo reality de Telecinco, 'La casa fuerte 2'. La joven participará con su prometido, Asraf. A él le jurará amor eterno el próximo 26 de junio en Dakla, Marruecos. La pareja llegará a la ceremonia en camellos, habrá fuegos artificiales, Kiko Rivera y el pequeño Albertito serán los padrinos y quiere que su madre cante. ¿Pero cómo será el vestido? Isa ya lo tiene claro: "Tenía muchas ganas de ponerme el vestido de mi madre, pero al final me voy a hacer un caftán, creo que verde. A mi madre la veo con otro de color coral, si ella quiere me encargaré de hacérselo", dice en 'Lecturas'. Isa y Asraf harán algo íntimo, unas 100 personas, entre las que no estarán ni su tío Agustín ¡ni Dulce!: "No quiero que mi madre se incomode".

Instagram

