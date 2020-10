La mansión que vende Geena se encuentra muy cerca de Malibu, donde Jennifer Lopez también tiene una casa

Geena Davis protagonizó junto a Susan Sarandon el peliculón ‘Thelma & Louise’ en 1990 y, desde entonces, su fama (y con ella, su dinero) se ha multiplicado como por arte de magia (pero también mucho trabajo). Ello le ha permitido hacer grandes inversiones, como este casoplón que ahora, sin embargo, quiere vender. ¿Será por falta de cash? ¿Será que ha recuperado la inversión y quiere recoger sus frutos? ¿Será que quiere una casa más grande o más pequeña... o que simplemente se ha aburrido de ella? Lo único que sabemos es que la intérprete quiere deshacerse de esta mansión, y la ha colocado en el mercado inmobiliario por 5,1 millones de euros. Lo adquirió en 2007 por 3,5 millones. Si le pagan lo que pide, hace un negocio redondo.



Realtor.com

Realtor.com

La mansión de la co-protagonista de ‘Stuart Little’ es un paraíso: está en Pacific Palisades, la exclusiva zona residencial de Los Ángeles, enclavada frente al Océano Pacífico y las montañas de Malibú, justo al lado de las archiconocidas playas de Santa Mónica y Venice Beach (a muchos os sonarán por ser el lugar de rodaje de muchas escenas de 'Los vigilantes de la playa). Además, este vecindario se encuentra cerca también de Beverly Hills, Hollywood y a un tiro de piedra de Bel-Air, una de las zonas más caras y exclusivas del mundo para vivir, donde habitan estrellas como Jennifer Aniston o Beyoncé.

Realtor.com

Realtor.com

La vivienda, de 1999, es de estilo mediterráneo y tiene casi 500 metros cuadrados construidos. Cuenta con cinco habitaciones, cinco baños, salón, comedor y una inmensa cocina con zona de 'office'. Muchos de los espacios disponen de salidas directas al patio ajardinado, la joya de la corona de la casa. No faltan el garaje, con capacidad para tres coches; y un espacio para fiestas, con bar. Vamos, un lujazo de casa por el que nosotros sí estaríamos dispuestos a soltar ese pastizal... ¿y tú?



Realtor.com

