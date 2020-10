Rafa y Macarena ahora disfrutan de su relación y de su recién estrenada casa

El colaborador y su chica tampoco son perfectos, y sacaron recientemente sus diferencias

¿Perdonaríais una infidelidad? ¿Y varias? Son preguntas difíciles, porque hay que vivirlo para saber la respuesta, pero hay gente que lo tiene clarísimo: si quieres mucho a la persona (y la que pone los cuernos se arrastra mucho), sí, mientras que otros contestarían un rotundo "no". Sin embargo, como decimos, hay que verse en la situación, y alguien que nunca pensó que tendría que hacerlo es Rafa Mora con su chica, Macarena. En varias ocasiones han salido noticias y rumores sobre si la joven le ha sido infiel al colaborador, y aunque van casi a infidelidad por año (en 2017 se confirmó la primera con su ex, Ian, después del "lío" de él con Mónica Hoyos; en 2018 salieron unas imágenes de ella muy cariñosa en la playa con otro chico y en la Navidad de 2019 volvieron a saltar los rumores en 'Sálvame'), parece que todo eso les ha hecho más fuertes, porque ahora están muy felices... pero no lo han pasado bien.

Llegar hasta aquí ha sido un triunfo, y así lo ha revelado Rafa Mora en su canal de MTMad hablando de su primera gran crisis a los pocos meses de empezar a salir: a finales de 2016, él participó en 'Sálvame Snow Week', un reality de varios famosos en el balneario de Panticosa, donde montó el paripé con Mónica Hoyos, y aquello molestó mucho a Macarena: "Fue la crisis más heavy", se han puesto los dos de acuerdo. Macarena tenía por aquel entonces sólo 22 años y no sabía nada de televisión, pero por mucho que Rafa se lo quisiera explicar, ella sólo vio una infidelidad.

Ahí se distanciaron bastante, y hasta ella volvió repentinamente con su ex, Ian, que afirmó en 'Sálvame' que se habían visto hasta 3 veces mientras ella seguía con Rafa: "Entonces salió un espabilado que le comió la oreja y le dijo lo malo que yo era, que mira lo que había hecho, que no tenía que aguantar eso...", ha recordado Rafa, que estuvo a punto de perder a Macarena, aunque al final todo volvió a su ser: "Yo hice un poli-Deluxe y sólo pensaba 'Tierra, trágame'", ha apuntado ella antes de que él añadiera: "Lo pasamos fatal, yo perdí 8 o 10 kilos, casi no hablábamos, sólo a través de mi representante... en ocasiones me arrepiento de haberla arrastrado a los platós, pero bueno... entendí su malestar, pero luego estuvimos muy felices y nos llamaron de 'Cámbiame' para hacer una pedida de mano muy bonita, donde estuvieron sus abuelos, su madre, mi madre...", ha recordado. ¡Ay, las crisis y los malentendidos, qué quebraderos de cabeza dan!

¿Boda y niños para cuándo?

La pareja está tan feliz en este momento que ya no piensan más que en sus planes de futuro juntos: debido a la pandemia, todavía no saben si podrán casarse el próximo año, peor sin duda en lo que tienen más esperanzas puestas es en que Macarena acabe sus estudios de Pedagogía y se saque sus oposiciones de Policía Municipal, porque una vez que lo consiga todo... ¡irán a por el bebé! "Me encantan los niños", ha dicho ella. "Ojalá todo salga bien", ha respondido él con una tierna sonrisa.

