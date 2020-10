José Luis Moreno vuelve con nueva serie de época

José Luis Moreno puede presumir de tener una amplia y fructífera carrera a sus espaldas, y eso es lo que le está sirviendo ahora para poder codearse con las grandes estrellas de Hollywood con las que se ha unido para estrenar nueva serie histórica: el magnate vuelve a la pequeña pantalla con una producción internacional que se estrenará el próximo mes de enero, y que trae estrellas de la talla de Joan Collins, Denise Richards y Jane Seymour. Se llama 'Glow and Darkness', y fue presentada este lunes ante los medios con las estrellas invitadas, para las que Moreno sólo tuvo buenas palabras: "Son tres generaciones diferentes, pero tienen talento y brillantez: son listísimas y muy estudiosas", se ha deshecho en halagos.



El reparto masculino tampoco se queda corto en una serie de época que traerá las vidas de personajes como Ricardo Corazón de León, Leonor de Aquitania, Federico I Barbarroja o el Papa Urbano III, en una época en la que la mujer estaba completamente en un segundo o incluso tercer plano en la sociedad, algo que también se plasmará en la serie, que ya ha creado expectación: "He tenido muchísima suerte. Unos dicen que es el guión, otros que en este momento hace falta una serie de este tipo...", ha apuntado el propio José Luis Moreno sobre la producción.

El empresario, además, ha querido lanzar un mensaje abierto a todos los ciudadanos en esta época de pandemia que nos está tocando vivir, pero especialmente a todos aquellos que se deben ocupar de luchar contra el coronavirus y contra sus consecuencias : "No nos debemos dejar ganar por el COVID. Sería peor un COVID financiero. Debemos luchar por buscar un camino para aprender a convivir con él y no perder nuestra vida".

