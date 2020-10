Rafa Mora y Macarena Millán nos abren la puerta de su casoplón

El colaborado explica cómo han sido sus primeras clases en la universidad

Hace un tiempo Rafa Mora reconocía que su mayor sueño sería poder sacarse la carrera de Periodismo. El colaborador de 'Sálvame' indicó a sus compañeros que cada vez le gusta más su trabajo y que quería seguir formándose para poder mejorar. Ahora, ha querido contar en el programa cómo están siendo sus primeras semanas como universitario. "Te veo más madurito", le ha indicado Paz Padilla. Unas palabras que a él parecen haberle encantado. "Sí, ya estoy en la universidad", ha reconocido muy orgulloso. El valenciano ha dado sus primeros pasos para alcanzar su sueño y no ha podido ocultar su cara de entusiasmo tras poder comunicarlo.

"Es semipresencial. Ahora de momento estoy teniendo las clases online debido a todo lo que está pasando", ha reconocido. Rafa Mora ha confesado estar muy contento y ha indicado que deberá ir a la universidad exclusivamente para presentarse a los exámenes.

Telecinco

Además, el valenciano ha reconocido que para este momento tan importante cuenta con el apoyo de su pareja, Macarena Millán. "No es fácil, pero tengo la suerte de que Macarena está estudiando y está en tercero de Pedagogía, y entonces la veo a ella estudiar e inevitablemente me siento mal si no lo hago, entonces pues bueno, me siento al lado y me pongo al turrón", ha indicado.

Con esto, Rafa Mora espera poder adquirir más conocimientos y un título que certifique que es periodista, ya que lleva varios años como colaborador y quiere poder seguir creciendo en esta profesión de la que ha terminado enamorándose.

Buenas compras de octubre Botines estilo militar XTI 64,95 € - 39,95 € COMPRAR Jersey de crochet Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Vestido evasé Cortefiel 79,99 € - 39,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io