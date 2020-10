•La nueva colección de bikinis de Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski está de enhorabuena. El pasado fin de semana, la modelo anunciaba que está esperando un bebé. La top confirmaba la noticia mediante un vídeo dirigido por su amiga Lena Dunham en el que confirmaba que está embarazada. Emily ya ha lucido su nueva figura premamá por las calles de Nueva York y se nota que está feliz y contenta. Estábamos acostumbrados a que Emily Ratajkowski nos mostrase su barriga plana con abdominales pero ahora presume de su nueva figura: una incipiente barriguita de embarazada. Para recorrer Manhattan, la modelo combinó una camisa blanca oversize con unos vaqueros y botas de color caramelo, todo ello acompañado de un largo abrigo de sastre beige. Por 'culpa' de sus nuevas curvas, la modelo llevaba baja la cintura del pantalón y la camisa abierta.

Desde el anuncio de la espera de su futuro hijo con su marido, el actor Sebastian Bear-McClard, la modelo no ha parado de publicar fotos en su cuenta de Instagram mostrando su nuevo cuerpo y contando como está viviendo esta nueva etapa tan especial de su vida.

"Quiero ser una madre que permita que mi bebé se muestre a mí", escribía la modelo en un ensayo sobre género, poder y maternidad de la revista 'Vogue'. "Y, sin embargo, me doy cuenta de que, si bien espero que pueda determinar su propio lugar en el mundo, se enfrentará, pase lo que pase, a las innegables limitaciones y construcciones del género antes de que pueda hablar o, diablos, incluso nacer", completaba.

Deseamos que viva un sano y bonito embarazo. En estos tiempos que corren hay que cuidarse, pero seguir intentando ser feliz a toda costa, y que mejor manera que con la llegada de un bebé. ¡Enhorabuena Emily!

