Melyssa está dispuesta a empezar una nueva vida lejos de Tom Brusse con un nuevo hombre

Su reencuentro con Tom tras la ruptura no fue precisamente bien

Dicen que 'año nuevo, vida nueva', pero hay para quienes, como Melyssa Pinto, el año nuevo empieza tras una ruptura, como ella con su ex, Tom Brusse. La pareja llegó a 'La isla de las tentaciones' dispuesta a superar sus problemas con los supuestos celos de Melyssa, pero mira tú por donde, la vida demostró que la portuguesa tenía motivos para desconfiar de su chico, que a la primera de cambio en la que se vio sin su novia, tonteó con varias chicas en el programa e incluso acabó acostándose con una de ellas (Sandra Pica, con la que sale a día de hoy). Pues bien, ahora que Melyssa se ha visto liberada y empezando una nueva vida rodeada de amigos y familia, podría haber tomado una drástica decisión respecto a su pelo, y le habría dado un impresionante cambio de look. ¿Se habrá atrevido de verdad o es peluca? Lo dejamos a vuestro criterio...

Melyssa Pinto Instagram Melyssa Pinto Instagram

En las imágenes, Melyssa aparece con Fiama (concursante de la primera edición de 'LIDLT'), y preguntando a sus seguidores qué les parece su nueva imagen 'a lo Sailor Moon'... y aunque Fiama parecía encantada, lo cierto es que a nosotros nos parece... ¡un pelucón! Sí, porque tan sólo un par de horas después, Melyssa volvía a Instagram Stories comiendo desde un restaurante italiano, y con su melenaza castaña de siempre, que tanto adora. ¡Ya nos parecía a nosotros! Eso sí, si se atreve a hacérselo de verdad, nosotros la apoyamos, porque no le queda nada mal. ¿Qué opinas?

