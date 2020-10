La artista tuvo una noche de chicas en la que se lo pasó extremadamente bien

Lily Allen contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre en una estrambótica boda

Hace un mes nos sorprendió casándose con David Harbour, el policía de ‘Stranger things’, pero parece que Lily Allen sigue celebrándolo por todo lo alto. La cantante se fue a cenar con unas ‘amiguis’ al restaurante Scott’s de Londres, una marisquería de más de 50 años de antigüedad con una reputación tan alta como sus precios, y salió del local algo... ‘desnortada’. A trompicones, las pasó canutas para coger un taxi, haciendo unas 'eses' que le quedaron preciosas sobre el pavimento, y todo ello delante de los fotógrafos, que tampoco daban crédito a lo que estaban viendo (como nosotros ahora mismo, vaya). Pero, como no podía ser de otra manera, cuando una va 'contentilla' apenas acierta a hacer o decir las cosas a derechas, y atención a cómo se plantó la mascarilla la 'señora' según se montó en el coche (aunque habría estado bien que la llevara ante los paparazzis, pero en Londres no es obligatorio llevarla en la calle)...



Gtres

Gtres

Gtres

Dentro del coche que debía llevarla a dormir la mona, Lily se plantó la mascarilla ¡en toda la cara! ¿Sería para disimular que se pasó con el albariño? Igual para pasar desapercibida debería haberse dejado en casa el bolso personalizado de Dior con su nombre (y que cuesta la friolera de 2.500 euros). Y es que sabíamos que Lily es la reina de las fiestas en Londres, pero teniendo en cuenta la situación actual, igual debía cortarse un poquito... aunque ya que lo vas a hacer ¡al menos no te pongas esos taconazos, que a punto estuviste de besar el suelo, Lily...!

