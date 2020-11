Ana Obregón y Anne Igartiburu despedirán el año 2020 desde RTVE.

La actriz y presentadora anuncia su regreso al trabajo seis meses después de la trágica muerte de su hijo, Aless Lequio.





Nadie se lo esperaba, pero sin duda es una gran noticia. A pesar de estar atravesando el momento más complicado de su vida, Ana Obregón ha decidido volver al trabajo, y lo hará por la puerta grande el próximo 31 de diciembre. La actriz y presentadora despedirá este terrible año en la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu, una cita que estará llena de emotividad y que será retransmitida por RTVE. En el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, encontrarás las primeras palabras de la actriz tras confirmar que dará las Campanadas y te mostramos, en imágenes, otras Nocheviejas que ha protagonizado Ana Obregón.

Fue la propia Ana la que confirmó su vuelta al trabajo en un día tan especial a través de su perfil de Instagram. "Retransmitir las campanadas es un privilegio que no podía rechazar. Gracias por tu idea y por convencerme, Susana Uribarri", explicó.

Ana también compartió las razones que le han llevado a lanzarse a este reto. "Me emociona despedir un año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Aless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti, MI TODO. Este año las campanadas resonarán en la eternidad", explicó emocionada.

"Sonrisa eterna"

Agencias

Ana no estará sola en este día tan especial. Además de por el cariño de miles de españoles, estará acompañada por Anne Igartiburu quien le ha dedicado unas tiernas palabras. “Tengo mucha suerte. Ella es tenaz y capaz, pero sobre todo sensible y valiente. Siempre quise una mujer en el balcón, aunque nunca imaginé que fuera de esta manera. Sonrisa eterna y fuerza interna. Ten por seguro, amiga y compañera, que estaremos para arroparte y admirarte. Y qué decir de tu guerrero. Como su propio nombre indica, te estará protegiendo aún más esa noche en la que soñamos con un futuro mejor. Compartiremos la esperanza con el público y sentiremos que aún queda mucho por vivir y sentir. Un honor, Ana querida, un emocionante honor. Te adoro. Nos vemos ahí arriba, dándolo todo en unas pocas semanas, como lo has hecho siempre", escribió la presentadora. Ana cuenta también con el apoyo y cariño del padre de su hijo. "Es una magnífica noticia", dijo ante las cámaras Alessandro Lequio.

Unas uvas de felicidad

Captura

HEARST

No es la primera vez que Ana Obregón da la bienvenida al Nuevo Año. La actriz ha presentado las Campanadas en tres ocasiones, dos junto a su íntimo amigo Ramón García, en 1995 y 2004, y una de ellas, en 1994, con el veterano Joaquín Prat. La última vez que lo hizo fue en 2004 y en ese momento también tuvo unas palabras para su pequeño. "Me van a permitir, nunca lo he hecho, llevo 20 años estando con ustedes... Un beso muy fuerte a mi hijo Aless. Hijo, te echo mucho de menos", dijo emocionada. En aquella retransmisión, la famosa capa de Ramontxu se cayó por el balcón.

Captura TVE

Hearst

