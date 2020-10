Chiqui explica lo que pide a un hombre tras su separación

La ex gran hermana detalla la difícil situación que está viviendo

Chiqui anunciaba hace un año que había decidido poner fin a la relación que mantenía con Borja Navarro. Desde entonces, parece que las cosas entre ellos dos empeora por momentos. Ahora, la ex gran hermana ha decidido acudir a 'Sálvame' para contar el "infierno" que está viviendo por culpa de sus ex suegros. Aunque ha confesado que ya los padres de su ex pareja no entran a su apartamento, lo cierto es que ha vivido situaciones muy tensas con ellos. "Cuando mi suegra iba a recoger a mis hijas, se pensaba que era Kung Fu Panda y rompió la puerta", ha indicado a Jorge Javier.

La ex pareja de Borja ha confesado que no tiene miedo pero que le afecta mucho la situación que está viviendo con ellos. "Yo no paso miedo pero me han llegado a pedir documentos como mi pasaporte, mi DNI y no sé para qué. Yo todo se lo digo a mi abogada y es que flipan", ha reconocido.

Telecinco

La ex gran hermana ha explicado que cada vez que se encuentra con ellos tiene que enfrentarse a numerosos "insultos" y ha reconocido que está cansada de esta situación. Además, ha querido dejar claro que el único motivo por el que sigue manteniendo contacto con ellos es por sus hijos, aunque no está dispuesta a dejar que le traten así-

"No quiero nada con Borja y no quiero verle. No soy una delincuente, igual creen que voy a dejar el país. Mi casa es mía y como en ella mando yo nadie entra que yo no quiera, pero me han roto la puerta. Me dicen cosas muy feas que no deberían de escuchar mis hijas pequeñas", ha indicado. Por este motivo, la ex gran hermana ha decidido tomar una drástica decisión. "Estoy hasta el moño y está todo denunciado. Nunca me han querido".

Telecinco

Además, Chiqui ha aprovechado su aparición para explicar que sigue soltera, aunque ha reconocido que en este tiempo ha estado conociendo gente. La ex pareja de Borja se ha despedido de todos los colaboradores del programa confesándoles que les ha echado mucho de menos y ofreciéndose a participar en el programa de 'Quiero dinero'.

