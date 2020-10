•La reacción de Jonathan al enterarse del nuevo embarazo de su ex Yoli.

•Jorge le pone límites a Yoli sobre el nuevo bebé.



El embarazo de la ex concursante de 'GH' va avanzando y Yoli ya sus primeros síntomas. En concreto, la influencer ha comentado los curiosos antojos que está teniendo en su segundo embarazo. "Tengo un antojo increíble. Llevo todo el embarazo con mogollón de antojos. No os lo podéis imaginar, es increíble", comentaba la joven en su nuevo vídeo para Mtmad, en el canal ‘Yo si te quiero’. Jorge, pareja de la ex concursante de ‘Gran Hermano’, nos ha hecho saber que Yoli está todo el día pidiéndole que vaya a por churros.

A Yoli le apetece todos los días desayunar 'porras grandes', uno de los caprichos favoritos de Terelu Campos. Por este antojo, su pareja ya deduce que el futuro bebé va a ser un niño. "Si son churros es que el bebé es un niño". A lo que Yoli le contestaba que a ella le daba igual, porque la influencer, en estos momentos, está enfocando toda su atención en el peso que puede coger. "Espero no engordar mucho en este embarazo. Ahora voy a ir a pesarme porque quiero llevar un poco de control de mi peso", expresaba.

Después de disfrutar de un buen desayuno, la pareja se dirigió a la farmacia para ver el seguimiento del peso de Yoli. Esta en 52 kilos, un peso ideal, aunque asegura que se nota más "hinchada y más pesada" que en el anterior embarazo.

En septiembre, Yoli se hacía un test pensando que seguramente sería negativo, pero aún así tenía sus dudas. "Me siento rara", afirmaba entonces. Finalmente era cierto, la influencer estaba esperando a su segundo hijo y fue un verdadero shock. "Nunca he querido tener hijos, pero contigo todo es diferente, de otra manera, y siento que es especial. Creo que podemos crear un futuro", le comentaba a su pareja.

A pesar de las dudas iniciales, la pareja se encuentra en su mejor momento y está feliz con la llegada del futuro miembro de la familia. Yoli no se siente preocupada por los kilos ni por otros síntomas que acarrean estar embarazada. "Si tengo que ponerme un vestido ajustado me lo voy a poner. El embarazo de Valeria lo viví con vergüenza, no enseñaba la barriga", aseguraba en su último vblog.

