Desde el comienzo de su relación, Oriana Marzoli e Iván González han mostrado, con todo lujo de detalles, los movimientos y decisiones que tomaban como pareja. Gracias a su canal de 'Mtmad', los ex concursantes de 'La casa fuerte' han hecho partícipes a el mundo de sus momentos, tanto buenos como malos. Siempre han compartido sus confidencias con sus seguidores.

Oriana no está en el mejor momento de su vida, ya que su relación con Iván ha finalizado. En su último capítulo de 'Mtmad' explicaba cómo se siente en estos momentos. "Es surrealista todo lo que me pasa. No sé si es porque yo me lo busco o porque las cosas me suceden así", comenzaba Oriana. En primer lugar, la colaboradora de 'MYHYV' atacaba a varios de sus compañeros, entre ellos a Rafa Mora, amigo de Iván y a Samira. Hablaba de ellos porque Oriana consideran que están continuamente atacándola con lo que hace o deja de hacer con sus relaciones. "Creo que necesitan siempre aparecer", y es que, para ella, ambos están sedientos de fama.

Muchos son lo que dudan de la ruptura entre Iván y Oriana y hay quien aseguraba que todo era un montaje. Los ex concursantes de ‘La casa fuerte’ podrían haber sido pillados en actitud cariñosa en el restaurante de Javier Tudela, hijo de Makoke, tal y como contó un testigo al programa 'Socialité'.

Oriana contestaba y se sinceraba sobre su supuesto montaje y la 'pillada' con Iván. La joven reconoce que fue a casa de Iván hace unas semanas: "Fui a su casa porque evidentemente era mi pareja hasta hace unas horas. Lo normal que sí me da un impulso luego me pueda arrepentir", comentaba Oriana. "Todo ha sido real. Tenía una crisis con Iván muy gorda". "Cualquier cosita podría hacer que estallase la relación". y finalmente pasó.

"Si yo tengo que decir una cosa, la reconozco yo misma", con esta frase se defendía de las acusaciones sobre que la vieron con Iván en el restaurante. "Jamás he sido una montajista, me parece rastrero". En cuanto a su nuevo ex, Oriana no quiere tener ningún tipo de enfrentamiento con él. No quiere que nadie se meta en la que era su relación y menos atacar al que fuera su pareja. De hecho, la colaboradora pedía disculpas en su vídeo por haber sido impulsiva al principio de la ruptura y cargar contra Iván.

