Adara han pasado el mejor verano de sus vidas a pesar de la pandemia

Gianmarco, ex de ella, ha vuelto a sacar a la palestra su ruptura: esto fue lo que pasó realmente

Tener una relación tan pública como la de Adara y Rodri Fuertes, que todo lo comparten, está muy bien: les vemos disfrutar, pasándoselo genial y nos hacen partícipes de todo lo bueno (y a veces lo malo) que les ocurre en su día a día. Sin embargo, es un arma de doble filo, porque al compartirlo casi todo, mucha gente se cree con el derecho no sólo de opinar, sino de criticar sin miramientos todo lo que ve, tenga razón o no. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a la ex azafata, que tras subir una foto con un texto muy sentido y algo intenso sobre su situación actual, mucha gente ha pensado que iba por Rodri... y se ha liado parda, ya que muchos han llegado a pensar que su relación no está pasando por un buen momento ¡o que incluso podrían llegar a cortar!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Cualquier cosa que acelere tu corazón no dejes de hacerlo. Le dejé exhausto. Tanta intensidad sube y, como ya sabréis, todo lo que sube, baja. Ahora solo quiero tranquilidad. Podría decirse que ahora mi vida parece sosa, sin sal, pero prefiero mi vida de ahora, una vida normal, a tanta montaña rusa y mi corazón en un puño", escribía Adara. Un texto que podría interpretarse de muchas formas, como que ha decidido dejar atrás la toxicidad de las broncas televisivas, pero alguno lo han interpretado de otra: "¿La vida con Rodri es sosa?", "Ya has dejado de sentir" o "te has quedado sola otra vez" eran sólo algunas reacciones de sus seguidores, así que ha tenido que responder...

Adara Molinero Instagram

Ha sido a través de sus 'stories' donde ha querido dejar claro que, por comentarios como esos, ella y Rodri estaban teniendo sus más y sus menos (a pesar de que el post anterior no iba pro él), e incluso que les estaban "jodiendo la relación": "Enhorabuena, lo estáis consiguiendo", apuntaba bastante enfadada. Sin embargo, el mensaje apenas duraba unas horas, porque luego lo sustituía por una foto junto a su churri en la que le dedicaba un enorme 'te quiero'. ¡Ay, el amor!

Adara Molinero Instagram

Buenas compras de octubre Vestido camisero vichy Cortefiel 79,99 € - 29,99 € COMPRAR Bolso hobo Abbacino 79 € - 47,40 € COMPRAR Vestido de punto Cortefiel 49,99 € - 24,99 € COMPRAR Botines estilo militar XTI 64,95 € - 39,95 € COMPRAR Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 € Aceite de ricino Bionoble 13,98 € Sérum de vitamina C Florence 12,99 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,90 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io