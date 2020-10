La pareja ha pasado de casarse delante de toda España en 'Sálvame' a vivir una crisis

El último polígrafo al que se sometieron les ha traído muchos problemas de pareja

¿Están juntos o no están juntos Fani y Christofer? La pareja, que ya ha vivido otras crisis desde que salieran de 'La isla de las tentaciones', podría estar jugando con fuego, y todo a raíz de haber dicho que estaban pasando por un mal momento de pareja. ¿Cómo puede ser, si estaban organizando su boda hasta hace prácticamente dos días? El polígrafo al que se sometió Fani hace unas semanas les ha pasado factura, y es que salieron varias mentiras de la joven, como que realmente sí se acordaba a veces de Rubén, y aquello le sentó tan mal a Christofer, que ambos acabaron distanciándose. Los dos ya han dicho que están haciendo vidas prácticamente por separado... pero unas imágenes emitidas en 'Sálvame' dicen todo lo contrario, ya que se les ve charlando animadamente (y juntos) con unos amigos en un bar de Móstoles... ¿qué está pasando?

La propia Fani afirmó que quería ir despacio: "Lo que yo no quiero es decirle 'se acaba 100% del todo' y luego volver con él", dijo Fani sobre su supuesta ruptura, ya que días antes había dicho que ya no estaba enamorada de Christofer como lo estaba antes, y no querían romper ya mismo, entre otras cosas, por el hijo de ella, que se ha criado prácticamente como si fuera también de Christofer, e incluso le llama 'papá'.

Sin embargo, ahora pende sobre ellos el título de 'montajistas', y es que un testigo en el mencionado bar contó cómo les vio él: "Estaban en el reservado, había tres personas: Christofer, Fani y otro chico", contó, y añadió: "Estaban ahí como si nada, como si estuvieran de pareja y haciéndose fotos". Fani, contraatacó para tratar de salir del paso: "Fui al garito de mis amigos, que a la vez son amigos de Christofer. Llevamos ocho años compartiendo el mismo grupo de gente. Él estuvo, sí, ¿y qué pasa? ¿Tenemos que odiarnos y dejar todo de lado?". "No lo voy a negar, nos vimos en ese garito. Habrá fotos pero cero actitud de pareja, de verdad", concluyó.

