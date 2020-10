Khloé Kardashian, con naúseas y ansiedad, así ha vivido el final de la última temporada del reality 'Keeping Up With The Kardashian'

con naúseas y ansiedad, así ha vivido el final de la última temporada del reality Khloe desvela que ha pasado el coronavirus pero Kim Kardashian celebra su cuarenta cumpleaños con una fiesta sorpresa en una isla paradisíaca.



El coronavirus no entiende de famosos, ni de clanes multimillonarios. Que se lo digan a Khloé Kardashian que ha decidido contar ahora su traumática experiencia con el COVID-19. La hermana pequeña de Kim desvela cómo fue contraer el virus y lo hará con todo detalle en la próxima temporada del reality 'Keeping Up with the Kardashian' que se estrenará próximamente. Pero solo con el adelanto que han hecho queda claro que Khloé Kardashian lo pasó realmente mal durante el tiempo de cuarentena que tuvo que estar aislada en su habitación haciendo frente a los desagradables síntomas del coronavirus: fiebre alta, vómitos, temblores, sofocos, dolor de cabeza y presión en el pecho.

¿Pero cuándo ha vivido la celebrity este duro episodio? Pues lo más fuerte es que Khloé Kardashian contrajo el virus a principios de año cuando la información sobre este era aún muy escasa y quizás por eso pasó todavía más miedo.

Tras vivirlo en sus propias carnes, la influencer lo cuenta ahora en su Instagram donde se ven imágenes suyas sufriendo entonces en la cama. Khloé tiene un mensaje muy claro que dar a los estadounidenses para que no se confíen. “Esa mierda es real. Pero todos juntos vamos a superarla si rezamos y seguimos las recomendaciones. Quizás Dios nos bendiga”, ha dicho Khloé en su perfil de Instagram. Un consejo que ha chocado a muchos justo porque llega después de que los Kardashian se saltaran a la torera todas las normas de seguridad montando un fiestón sorpresa épico a Kim por su cuarenta cumpleaños donde se reunieron más de 30 personas en una isla.

Aun así, Khloé no olvida su traumática experiencia con el coronavirus de la que podremos tener todos los detalles en cuanto, a principios de años se estrene la temporada 21 de 'Keeping Up with the Kardashian'. Allí veremos a la menor del clan contando cómo pasó aquellos días enferma. “Han sido realmente malos, sobre todo durante un par de días”, explica.

Khloé Kardashian en cama cuando tuvo coronavirus. Instagram

Tan malita estuvo Khloé Kardashian que el clan al completo se volcó en cuidarla. Quien realmente estuvo muy preocupada fue Kim que, ya antes de que las pruebas confirmaran que era coronavirus, se olía de qué se trataba: “Mi instinto me dice que sí, porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque ahora ella también está asustada. Me pone muy nerviosa esto”.

Poco después, Kim volvía a enfrentarse cara a cara con el coronavirus cunado

Kanye West contrajo el virus en marzo, en la misma época que lo pasaron también Tom Hanks y su mujer. La más famosa del clan tuvo que cuidar entonces de su marido algo que según confesó fue “aterrador”. ¿Se les ha olvidado muy rápido?

