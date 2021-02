Sienna Miller y Jessica Hart se copian la gabardina. Una semana más, te traemos una de nuestras secciones más aplaudidas: la de famosas vestidas igual. Porque sí, a ellas también les pasa como al resto de las mortales que van por la calle y se encuentran a alguien que lleva el mismo abrigo o vestido que tú.

Ni una corte de estilistas y asesores puede evitar las coincidencia y sino que se lo digan a Sienna Miller y Jessica Hart que lucen, con garbo, la mítica gabardina de Burberry. Aunque no es difícil coincidir con tan icónica prenda. Pero no son las únicas: Katy B y Elettra Rosellini o Rita Ora y Dakota Johnson también se han vestido igual. ¿Quieres verlas?

Katy B y Elettra Rossellini ¡qué monas!

Hay que tener un cuerpazo para atreverse con este mono firmado por Stella McCartney. Y no sólo porque sea una única pieza, lo que reduce las combinaciones y el juego de las prendas: el encaje y su color, azul eléctrico, tampoco ayudan demasiado. La cantante inglesa poco o nada tiene que hacer frente a la escultural modelo, que ha heredado la belleza de su madre, la actriz italiana Isabella Rossellini. Además de los zapatos negros y el bolso de fiesta a juego, Elettra añade un cinturón que potencia aún más su magnífica figura.

Rita Ora y Dakota Johnson, cuestión de abrigo

Si hay un abrigo que actrices y cantantes tienen como oro en paño en su fondo de armario, es éste de la marca Fay. De líneas rectas, pero que puede llevarse cruzado, con solapas, bolsillos y cuadros, es ideal para llevar en cualquier momento. Rita lo combina con una camisa blanca estampada debajo, gafas de sol, pendientes llamativos, calcetines hasta el tobillo, zapatillas Reebok y riñonera Chanel. Dakota, también con un look casual, nos resulta más acertada: lleva el abrigo con camiseta básica, jeans, mocasines y bolso con cadena de Givenchy. Ideal…

Sienna Miller y Jessica Hart, a todo trench

Es un clásico, pero esta gabardina de Burberry es de las prendas favoritas de las celebrities. La actriz británica la lleva abrochada sobre falda o vestido, en un look ideal al que añade además botines en negro. La modelo australiana prefiere combinarla con jersey, pantalones capri, bailarinas y un magnífico bolso vintage de Louis Vuitton. Nos gustan las dos opciones, pero nos quedamos con el outfit de Sienna Miller. ¿Por qué? No podemos olvidar que las notas de belleza son también muy importantes. Su peinado, suelto, está mucho más cuidado que el recogido informal de Hart.

