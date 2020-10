Romper una relación no siempre es fácil, pero Fiama lo está consiguiendo con Álex Bueno... y eso que lo dejaron hace ya más de un año. Nosotros lo vimos este 2020 con la emisión de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', pero lo cierto es que hacía ya casi medio año que la ex pareja había decidido romper. Se fueron juntos de República Dominicana, pero aquello apenas duró, y su relación se fue al traste... y aún, a día de hoy, todavía había algo que les unía, pero la canaria ha conseguido dar un paso al frente con valentía y romperlo, y así lo ha anunciado en Instagram: ¡deja el piso que compartía con Álex! "Qué ganas tenía de poder dar esta noticia: ¡me mudo de casa! He estado un poco fuera de todo, pero porque he estado buscando y viendo pisos", ha desvelado desde sus stories.

Fiama Instagram

"Quien ha buscado piso sabe que es un coñazo, pero estoy súper contenta porque era lo último que me faltaba para terminar de romper con el pasado... y lo necesito, porque le he cogido una manía que flipas a esta casa... así que estoy feliz", ha añadido con una gran sonrisa de alivio, y es que el piso de Madrid en el que vive es el que compartía con Álex. Un piso que él dejó cuando rompieron, pero que ella aún conservaba, y por fin le va a decir adiós para empezar una nueva vida lejos de su pasado.

