Una de las grandes preocupaciones de las mujeres, probablemente, sea el pelo: nunca es suficientemente sedoso, brillante o abundante, y precisamente esta última característica es la que más trae de cabeza a la mayoría (valga la redundancia), y nuestras famosas no son ajenas a los problemas capilares. ¿La última en desvelar que tiene problemas de cabello? Fani Carbajo.

La ex superviviente lleva meses pasando por situaciones bastante estresantes: el confinamiento, el trabajo, la organización de su boda, la separación de Christofer, la cancelación del evento... vamos, un dramón que le está pasando factura en los nervios, y se le está reflejando en la caída del pelo. Fani ha asegurado que antes tenía prácticamente el doble, pero ahora lo tiene tan pobre que ni se atreve a hacerse coletas... ¿Y qué remedio le ha puesto? Lo ha contado en su último capítulo para MTMad...

Si vemos fotos antiguas de su cuenta de Instagram, como la anterior, vemos que Fani tenía una buena mata de pelo, pero en su canal, en la consulta de un médico especialista, ha revelado que lo que ahora se puede recoger en un puño, antes lo tenía repartido en varios, y lo cierto es que, comparando, tiene bastante menos pelo ahora que antes:

¿La solución? Lo más fácil (aunque no por ello más barato) ha sido ponerse plasma rico en plaquetas, un tratamiento por el que le han sacado sangre, la han centrifugado, han separado el plasma y se lo han inyectado en el cuero cabelludo. De esta forma, se estimula el crecimiento capilar y, según el doctor, es una intervención súper demandada, especialmente en mujeres y tras el verano para recuperarlo, o después de temporadas de mucho estrés. Veremos si a ella le resuelve su problema...

